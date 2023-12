Villa Sanguinetti a Cairo, Il Faggio subentra a Lanza del Vasto: si va verso la ripresa della piena attività

Cairo Montenotte. Le voci sono state confermate: la coop Il Faggio di Savona subentra a Lanza del Vasto e rileva la gestione del centro socio educativo per disabili di Villa Sanguinetti a Cairo Montenotte.

L’acquisizione del ramo d’azienda da parte della cooperativa savonese consentirà di ripristinare la piena attività della struttura. Al momento, infatti, il centro è operativo solo per la decina di ospiti residenziali, mentre da giovedì 16 novembre non è più accessibile a coloro che ogni giorno si recavano nelle struttura per l’assistenza diurna.

L’arrivo del nuovo gestore ha scongiurato la chiusura della struttura e dunque il trasferimento degli ospiti presso altre strutture (per circa tre o quattro mesi, in attesa che venisse completato l’iter autorizzativo con Alisa per consentire l’ingresso di un nuovo committente) e consentire la ripresa anche del servizio diurno.

“Ringrazio l’associazione ‘Raggio di sole’ perché anche in questi giorni si sta adoperando per coprire spese che potrebbero inficiare il mantenimento di utenze o il passaggio ad un nuovo gestore, oltre a svolgere come sempre l’attività di volontariato in supporto agli operatori – commentava qualche giorno fa il vice sindaco cairese Roberto Speranza -. Il loro contributo è sempre stato prezioso, ma negli ultimi mesi ancora di più perché ha permesso al centro di andare avanti nonostante le difficoltà”.