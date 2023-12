Videosorveglianza, manutenzione della segnaletica e controlli di velocità: dal Comune di Varazze 350 mila euro per la polizia locale

Varazze. Nuove risorse a disposizione della polizia locale di Varazze.

Spiega il sindaco Luigi Pierfederici: “Nelle ultime variazioni di bilancio, sono state destinate complessivamente risorse per oltre 350mila euro alla polizia locale. Il tutto programmato e concordato con il comandante Di Gregorio. Risorse che serviranno principalmente, tra le altre priorità, per la manutenzione importante della segnaletica stradale e l’attivazione di un progetto di controllo della velocità degli autoveicoli”.

“Ma non solo, infatti si prevede la sostituzione delle vecchie telecamere del sistema di videosorveglianza, così da integrare la rete nuova in fase di ultimazione e che andrà a regime verosimilmente entro fine anno, con richiesta specifica di implementazione di alcune zone sensibili come ad esempio i parchi giochi spesso oggetto di atti vandalici. Infine, tra le priorità, una parte importante delle risorse è stata destinata all’installazione di pannelli di allerta meteo per informare la cittadinanza sia nelle frazioni che nel centro città e Lungomare Europa”.

“Era necessario investire sulla polizia locale risorse importanti che, nelle intenzioni dell’amministrazione, vanno nell’ottica di migliorare la sicurezza cittadina. Oltre alla realizzazione della nuova sede del comando, con questi investimenti vogliamo rimarcare come sia prioritario per una città importante come la nostra il presidio del territorio anche in chiave turistica” conclude il sindaco.