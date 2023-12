Albisola Superiore. Una messa dentro la galleria di Grana, ormai in via di completamento, per festeggiare insieme Santa Barbara, patrona non solo dei vigili del fuoco ma anche dei minatori. Così gli operai impegnati nel cantiere dell’Aurelia Bis hanno celebrato la “loro” ricorrenza insieme alle autorità civili e militari del territorio, all’interno della prima delle varie gallerie che dal Sansobbia dovrebbero permettere, dal 2026, di raggiungere corso Ricci a Savona.

L’opera era ferma dal 2018, con l’80% circa del tracciato completato. I lavori ufficialmente sono ricominciati lo scorso maggio proprio a Grana, in corrispondenza dell’intersezione a raso con via Saettone, costituita da una rotatoria, nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia). La variante (divisa in primo e secondo lotto, per il quale hanno preso il via all’inizio di novembre i carotaggi propedeutici), ha visto un investimento da parte di Anas di oltre 89 milioni per lavori e servizi. E durante l’estate non sono mancate le polemiche sul ritmo delle attività: Unione Industriali ha parlato a più riprese di “cantiere pigro e dormiente”, sollecitando Anas a velocizzarlo per rispettare la promessa di rendere fruibile la nuova arteria dopo 3 anni.

La celebrazione ha quindi rappresentato anche l’occasione per toccare “con mano” lo stato reale di avanzamento dei lavori, dato che le uniche tre “finestre” visibili all’esterno (appunto i due imbocchi, quelli di Grana e corso Ricci, e lo svincolo di Miramare sull’Aurelia) non permettono di osservare più di tanto l’attività all’interno di un cantiere lungo poco più di 5 km. “Tutti ci auspichiamo che i lavori procedano verso la conclusione – conferma il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, presente alla cerimonia – Oggi è una giornata importante ed è giusto celebrarla all’interno del primo tratto. Speriamo che questo tracciato possa essere fruito a breve, perché rappresenterà un valore aggiunto per ridurre il traffico sulla viabilità ordinaria”.

A Grana, il posto dove per primi sono ricomparsi i mezzi ormai 7 mesi fa, i lavori sembrano procedere, con l’imbocco della galleria ormai in corso di completamento. Procedono anche i lavori alle sottofondazioni del viadotto Sansobbia. Evidenti inoltre varie lavorazioni dislocate lungo tutto l’asse del cantiere, dove si possono vedere gettate di calcestruzzo, lavori di predisposizione della parte idraulica e le “solite” canaline in cui dovranno passare i vari impianti.

Ancora provvisoria invece l’illuminazione in galleria, così come manca ovviamente il manto di asfalto, ma a livello “strutturale” il cantiere sembra interamente percorribile dai mezzi in tutta la sua interezza. Appare comunque evidente che la maggior parte degli interventi si concentrino al momento in galleria, e dislocati su più aree, cosa che rende difficile percepire quanto “fermento” ci sia davvero all’interno del cantiere a differenza di quanto accadeva anni fa, quando – con le gallerie in corso di realizzazione – il viavai degli operai era più evidente.

guarda tutte le foto 19



Aurelia Bis, gli operai nel cantiere celebrano Santa Barbara

Una decina di giorni fa, inoltre, anche il cantiere di corso Ricci a Savona ha iniziato a mostrare segni di vita, con la comparsa di alcuni mezzi tra cui un escavatore. Due le attività attualmente in corso nell’area di inizio lotto: la realizzazione della rampa di ingresso e la demolizione di alcune strutture interferenti con l’opera e già espropriate.

L’ultima area a vedere gli operai sarà invece quella di Miramare: poiché qui si concentreranno le lavorazioni più importanti, è stato necessario impiegare del tempo per individuare le aziende che dovranno partecipare in subappalto.

Tra gli operai nessuno si sbilancia (anche perché non hanno ovviamente “titolo” per rilasciare dichiarazioni), ma la sensazione, nei loro racconti, è che al momento ritengano l’andamento dei lavori in linea con i tempi. Il prossimo intervento a partire, a gennaio 2024, dovrebbe essere quello relativo all’impiantistica all’interno delle gallerie. Una tappa fondamentale per rispettare una tabella di marcia che, ad oggi, fissa il termine dei lavori a febbraio 2026.