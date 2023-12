Viabilità, inizio di settimana con possibili rallentamenti sulle autostrade liguri

Liguria. Inizio settimana con possibili rallentamenti e tempi di percorrenza superiori alla media sulla maggior parte delle arterie autostradali liguri. Lo prevedono le elaborazioni del 1^ Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia per la giornata di domani, lunedì 11 dicembre.

In A10 verso Genova tempi di percorrenza superiori alla media dalle 7 alle 13 e molto superiori alla media fino alle 19; tornano “solo” superiori alla media dopo le 19. Verso Savona, invece, tempi di percorrenza superiori alla media fino alle 16; maggiori criticità, con tempi molto superiori alla media, dalle 16 alle 19; situazione regolare a partire dalle 19 circa.

In A7 Serravalle-Genova situazione per lo più regolare, con qualche rallentamento e tempi superiori alla media in entrambe le direzioni al mattino fino alle 10 (verso Serravalle fino alle 13) e al pomeriggio dalle 16 alle 19.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante situazione nel complesso regolare: verso levante qualche probabile rallentamento al mattino (dalle 7 alle 13) e nel pomeriggio (dalle 16 alle 19); verso Genova tempi superiori alla media dalle 7 alle 10 e poi dalle 16 alle 19.

In A26 Genova Voltri-Gravellone Toce verso Gravellona tempi di percorrenza superiori alla media fino alle 16 e molto superiori alla media dalle 16 alle 19; situazione in lieve miglioramento dalle 19 alle 24. Verso Voltri, invece, tempi di percorrenza molto superiori alla media all’ora di punta (dalle 7 alle 10) e poi nel pomeriggio (dalle 16 alle 19); tempi superiori alla media nel resto della giornata.