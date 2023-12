Veloce, inizia l’operazione riscatto. Sanguineti: “Bisogna rialzare la testa, l’obiettivo resta la promozione”

Savona. Sorpresa e rammarico. Sarà una pausa natalizia utile per riflettere in casa Veloce, squadra che sembrava essersi rilanciata dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Dego e che invece è incappata in due sconfitte consecutive (tra cui il doloroso 0-4 nel derby contro la Priamar “b”) vedendo ora il primato distare addirittura otto lunghezze.

“Mister Ghione è confermato e personalmente continuo a sostenere che la nostra rosa sia competitiva – ha chiosato il presidente Francesco Sanguineti -. È innegabile che gli ultimi risultati ci abbiano lasciato con l’amaro in bocca, l’obiettivo ora non può che essere quello di tornare a vincere il prima possibile”.

In aiuto della Veloce non soltanto la sosta natalizia (periodo utile per riordinare le idee), ma anche e soprattutto il mercato: “Posso annunciare ufficialmente che Luca Valdora (centrocampista classe 1997 per cui è stata ringraziata la Letimbro per la collaborazione), Nicolò Denegri (classe 2003) e Livio Menga (centrocampista classe 2000) vestiranno granata”.

In seguito Sanguineti ha proseguito il proprio intervento analizzando le prestazioni messe in mostra dalla Veloce contro Mallare e Priamar ‘b’: “I ragazzi a Mallare sono scesi in campo bene, poi dagli spalti sono stati rivolti pesanti insulti e minacce all’arbitro. Il direttore di gara, a mio parere, è stato ampiamente condizionato. Sono state prese delle decisioni assurde contro di noi. Alla squadra per quella gara non posso imputare nulla, mentre contro la Priamar l’atteggiamento è stato completamente sbagliato”.

Il presidente del sodalizio granata ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “In queste settimane proverò a punzecchiare i giocatori nell’orgoglio. So che sanno di non essere la squadra vista nell’ultima uscita, credo che le nostre difficoltà derivino dall’aspetto psicologico. Sono certo che ci rialzeremo, il nostro obiettivo continua ad essere la promozione per cui lotteremo fino alla fine”.