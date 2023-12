Varazze, finisce con l’auto su un marciapiede e travolge sette scooter

Varazze. Per cause ancora in via di accertamento, un’automobile questo pomeriggio è uscita di strada finendo sul marciapiede che divide le attività commerciali dall’Aurelia, proprio davanti alla gelateria K2.

L’incidente stradale si è verificato a Varazze. Per fortuna, in quell’istante, nessuno stava transitando lungo il tratto rialzato di corso Matteotti.

L’auto, che procedeva verso levante, nell’impatto ha buttato a terra sette scooter posteggiati, urtando anche il palo di un cartello stradale.

La coppia a bordo della vettura non ha riportato ferite.

Sul posto si è immediatamente recata un’ambulanza con i militi della Croce Verde di Albisola. Per i rilievi del sinistro sta ancora operando la polizia locale varazzina: restano da appurare i motivi relativi alla perdita di controllo del mezzo.