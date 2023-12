Varazze, aria di Natale al Granello con i doni dei Vigili del Fuoco

Varazze. I volti sorridenti in una giornata all’insegna della condivisione e dell’amicizia in vista del Natale, per i ragazzi del Granello.

Ieri mattina infatti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze insieme alla sezione di Savona dell’ Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco Volontari hanno fatto vivere una nuova esperienza agli ospiti della struttura con la presentazione di un mezzo di soccorso, facendoli così anche partecipare ad alcune attività tra cui lo spegnimento di un fuoco.

Poi, a sorpresa, il suono della sirena ha annunciato l’arrivo di Babbo Natale con un dono per tutti. Solidarietà e sorrisi.

Erano presenti anche il sindaco Luigi Pierfederici e il consigliere regionale Alessandro Bozzano insieme ad alcuni assessori del Comune.