Valbormida protagonista di Pentaclub, l’opera prima di Roberto Strazzarino: “Un film di amicizia in scena e dietro le quinte”

Cairo Montenotte. È il 1968. Cinque ragazzi sognano di gestire un cinema in cui non si proiettino film a favore della guerra. Giò, Delfo, Max, Ricky e Paolo in un pomeriggio d’estate impareranno a diventare amici fidati, indispensabili l’uno per l’altro. È questa la storia di “Pentaclub”, il primo film del regista cairese Roberto Strazzarino, anche produttore e sceneggiatore dell’opera insieme alla moglie Maria Pia Alibrandi.

“Un film di amicizia in scena e dietro le quinte”, così Strazzarino definisce il suo lavoro, un cortometraggio di 26 minuti che racconta una storia di formazione, d’avventura, d’amicizia e di piccoli grandi atti di ribellione che segnano la fine dell’infanzia e l’inizio dell’età matura. È stato presentato questo mattina in biblioteca a Cairo. Mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre (ore 21:00) verrà proiettato al Teatro Chebello, insieme al documentario che racconta come è stato girato il film.

“Pentaclub” ha già conseguito decine di premi in festival nazionali e internazionali, portando la Valbormida in giro per il mondo. Le riprese, infatti, sono state effettuate tra i vicoli e le piazzette di Cairo, il Convento e il Castello, il Borgo di Ferrania e le zone residenziali legate alla fabbrica di pellicola. E poi nel centro storico di Millesimo e le zone rurali di Camerana Villa.

“Un momento importante per Cairo – commenta il sindaco Paolo Lambertini – un lavoro bello e importante fatto da un cairese che permette di parlare di Cairo anche oltre i nostri confini. Ringrazio Roberto per aver scelto la nostra città per il suo film, ne sono molto felice. Come Comune siamo sempre lieti di poter patrocinare e ospitare progetti di questo tipo”.

Ma da dove è nata l’idea di questo film? Ce lo racconta il regista: “Negli anni ’60 ho incontrato i miei amici di sempre, eravamo in sei e ci chiamavamo ‘Esaclub’. Ho voluto scrivere una storia che fosse un omaggio a questo spirito di amicizia che ci lega da allora, ma per semplificare abbiamo deciso di mettere solo 5 protagonisti”.

Con quegli amici Strazzarino ha sempre condiviso la sua passione per il cinema (i genitori lavoravano in “Ferrania”, una sagoma della pubblicità della fabbrica di pellicole è presente in una scena) e alla fine degli anni ’70 ha dato vita, da filmmaker autodidatta, a “L’ora di Carlo”: un lungometraggio di 90 minuti con protagonisti sempre i giovani, ma “in quel caso il film voleva raccontare la quotidianità di quel periodo con i ragazzi che vivevano in una provincia che non offriva nulla e non sapevano cosa fare. Era il 1978 e l’ondata di impegno politico che aveva caratterizzato il decennio precedente era quasi sparita”, spiega il regista.

“L’ora di Carlo” uscì nel 1980, dopo due anni di scrittura e lavoro. Fu girato con la superotto e montato con la colla e con lo scotch. Da quel primo lavoro, realizzato da tutti non professionisti, sono passati più di 40 anni. Ma la passione di Strazzarino, oggi 69enne, per il cinema non si è mai affievolita, tanto che dopo la pensione ha deciso di dedicarsi alla formazione: ha frequentato i corsi di cinema alla Scuola Sentieri Selvaggi di Roma e alla scuola Holden di Torino. Nel 2019, si è poi iscritto alla New York University, una delle scuole cinematografiche più importanti al mondo, dove ha seguito il corso Sight and Sound Filmmaking.

E proprio in quegli anni, quando Strazzarino si avvicinava alla pensione, che è nato “Pentaclub”: “L’ho scritto insieme a mia moglie tra il 2017 e il 2018, abbiamo fatto le riprese a luglio 2022: sono durate 11 giorni, ma prima ci siamo ‘rinchiusi’ per due settimane nelle sale della Soms di Cairo per le prove con la acting coach Gloria Giacopini”.

Prove a cui ovviamente hanno partecipato i protagonisti del film, ovvero sei ragazzi valbormidesi, tre studiano all’Istituto Patetta di Cairo e tre al Liceo Calasanzio di Carcare: si tratta di Rexhep Bejaj, Federico Cesi, Leonardo Chiaro, Fabio Gavacciuto, Francesco Ziglioli e Francesco Brondi.

“Siamo sempre molto contenti di partecipare alle attività del territorio – commenta Monica Buscaglia, dirigente scolastico dell’Istituto Patetta – Speriamo che i nostri studenti continueranno questa percorso e che lo faranno utilizzando anche quello che la nostra scuola propone in questo ambito, il nostro obiettivo infatti è quello di inserire il linguaggio cinematografico delle immagini nella nostra percorso scolastico, lo stiamo già facendo e vogliamo continuare a farlo anche in futuro”.

Afferma Maria Morabito, dirigente del Calasanzio e madre di uno dei ragazzi protagonisti: “È stata un’esperienza straordinaria si capisce che a monte c’è stato un grande lavoro e speriamo possa esserci un proseguo con un lungometraggio. Vi ringraziamo come scuola, per noi e stato un onore poter lavorare con questo gruppo che ha dato un messaggio importante contro la guerra, a cui visti i tempi in questo momento siamo ancora più sensibili. Anche noi proponiamo un laboratorio teatrale e siamo feici di questo progetto che ha dimostrato anche l’alleanza tra territori”.

Nello cast anche l’attrice professionista Giorgia Ferrero, anche lei cairese. “Ora vivo a Roma e tornare nel mio paese a girare un film è stato molto bello – dichiara Ferrero – Roberto mi ha dato al possibilità di interpretare il ruolo di una mamma, per me era la prima volta, ma abbiamo lavorato molto bene insieme, i personaggi erano scritti benissimo e molto dettagliati. È stata una bellissima esperienza, Roberto ci ha sempre incluso e tenuto aggiornati su tutto, è stato proprio un lavoro di squadra, una cosa bellissima che nel cinema italiano è molto rara”.

Tanti cairesi anche nello staff dedicato alle scenografie e costumi. Delle scenografie si sono occupati Simonetta Rebella e Sergio Sciutto con la collaborazione di Salvatore Contarino, Valter Dini e Lorena Giacosa; dei costumi Marisa Garbero con Anna Strazzarino e Nico Laforgia. Tutte persone alla loro prima esperienza che si sono messe in gioco e hanno studiato per dare il miglior contributo possibile cercando di ricreare l’atmosfera e i luoghi del Sessantotto. E così è stato considerando i premi ricevuti anche in questi ambiti.

Per quanto riguarda gli altri reparti, invece, sono stati assegnati a dei professionisti. La produzione esecutiva è stata affidata a Epica Film di Torino. Della fotografia se ne è occupato Alessandro Mattiolo, del Montaggio Federico Lagna, delle musiche Airam Maria Tomaselli e il sound design Marco Canavese e gli allievi della scuola APM di Saluzzo. Il film poster è opera di Maddalena Medri, mentre il colorist è Danilo Vittori, il foley Artist Mauro Eusepi.

I PREMI VINTI DA PENTACLUB

London Director Awards 2023/24 (UK) – Vincitore come Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio e Miglior Scenografia alla sessione estiva.

Berlin Indie Film Festival 2023 (Germania) – Vincitore come Best First Time Director, Short Film (Agosto 2023).

Montecatini International Short Film Festival 2023 – Vincitore come Miglior Cortometraggio. Proiettato il 19 ottobre 2023.

Montreal Independent Film Festival 2023 (Canada) – Nomination nelle categorie Miglior Compositore e Miglior Opera Prima. (Luglio 2023)

Giove International Film Festival 2023 (L’Aquila) – Vincitore come Miglior Film d’Esordio. Proiettato il 20 agosto 2023.

Independent Shorts Awards 2023 (Los Angeles, USA) – Vincitore come Best Short of the Season (Special Jury Award) e inoltre come Miglior Corto Indipendente, Miglior Corto per Ragazzi, Miglior Regista, Miglior Cast, Miglior Soggetto Originale (settembre 2023).

Monza Film Fest 2023 (Italy) – Vincitore come Miglior Sceneggiatura alla sessione Luglio/Agosto.

Venice Shorts Film Awards (Los Angeles – USA) – Vincitore come Miglior Montaggio (autunno 2023).

Budapest Short Cut Film Festival 2023 (Ungheria) – Premiato per la Miglior Scenografia (Settembre 2023)

Manhattan Independent Film Festival 2023 (USA) – Selezione Ufficiale

Bratislava International Film Awards (Slovacchia) – Vincitore come Miglior Cortometraggio e Miglior Fotografia (Agosto 2023). Proiezione nel 2024.

New York Cinematography Awards 2023 (USA) – Vincitore come Best Film of the Month e inoltre come Miglior Fotografia, Miglior Produttore, Miglior Scenografia, Miglior Montaggio, Miglior Manifesto (Luglio 2023).

Rabat International Children and Family Film Festival 2023 (Marocco) – Selezione Ufficiale. Proiezione il 16 novembre 2023

Greece International Film festival 2023 (Atene) – Menzione d’Onore

Rome Indie Film Festival (Roma – Italia) – Vincitore come Miglior Fotografia (Ottobre 2023).

Theta Short Film Festival 2023 (Nola, NA) – Vincitore come Miglior Cortometraggio Italiano. Proiezione il 30 novembre 2023

Los Angeles International Underground Film Festival 2023 – Vincitore come Miglior Film Straniero. Proiezione il 10 dicembre 2023 al The Hudson Theater, Santa Monica Blvd., Hollywood CA