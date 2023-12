Vado Gateway, lavoratori in sciopero: nel mirino i mancati aumenti e la formazione per l’utilizzo dei mezzi

Vado Ligure. Il personale del Vado Gateway, la piattaforma contenitore del porto di Vado Ligure, entra in stato di agitazione. Lo hanno deciso le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil dopo l’assemblea dei lavoratori dipendenti del 19 dicembre.

“Le motivazioni – spiegano Alessio Negro di Filt Cigl, Danilo Causa di Fit Cisl e Franco Paparusso di Uiltrasporti – sono da ricondursi all’insoddisfazione per le posizioni aziendali assunte in ordine alle tematiche da Essa esposte. Non sono state trovate disponibilità aziendali sulle richieste di aumento salariale necessario a contrastare l’aumento del costo della vita e l’impoverimento del potere d’acquisto. Inoltre è stata respinta la richiesta sindacale di costituire un Accordo Quadro sull’accesso alla formazione per l’utilizzo di mezzi operativi, per le attività di AGE e per i formatori che hanno attualmente un ruolo temporaneo dovuto ad accordi individuali”.

“Anche sui temi di adeguamento del livello contrattuale e sulle commistioni del personale operativo in promiscuità con il Reefer Terminal non ci sono state adeguate risposte, altresì non soddisfa l’indisponibilità di costituire discussioni tecniche sui profili di dispatcher, planner e manutenzione”.

Da qui la decisione di sospendere immediatamente tutte le prestazioni non ordinarie e di istituire un pacchetto di 48 ore di sciopero, “la cui effettuazione – concludono i sindacati – verrà comunicata come previsto dal CCNL dei Porti”.