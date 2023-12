Vacanze natalizie: riviera savonese meta gettonata, ma pochi alberghi e strutture ricettive aperte

Riviera. Le vacanze natalizie si avvicinano e con la Festa dell’Immacolata dell’8 dicembre inizia il periodo di avvicinamento al Natale 2023. Per il turismo savonese, nonostante la sempre agguerrita concorrenza delle località di montagna, si prevedono buoni afflussi di ospiti e visitatori, confermando come la riviera resti ancora una meta gettonata per trascorrere il periodo di feste e in particolare i giorni a cavallo di Capodanno.

Sul fronte alberghiero e della ricettività la situazione vede luci e ombre, in quanto, da un lato, stando alle prime indicazioni e previsioni, le prenotazioni sono buone e per San Silvestro si attende un sold out quasi ovunque, dall’altro lato, però, saranno pochi gli alberghi e le strutture che apriranno per le festività, una tendenza che si conferma anche per questa stagione invernale.

“Tendenzialmente e con le opportune differenziazioni da località a località meno della metà degli alberghi apriranno per le vacanze natalizie” afferma la presidente dell’Unione provinciale albergatori Stefania Piccardo. “Fortunatamente, secondo le prime stime, il nostro territorio mantiene un suo appeal per i soggiorni nel periodo festivo, questo per la qualità dell’offerta e le opzioni attrattive, eventi-manifestazioni che animeranno il savonese”.

“Dunque per quanti apriranno le prospettive sono ad ora abbastanza ottimistiche, auspicando, naturalmente, anche in un clima favorevole” conclude.

Oltre l’80% di presenze sarà determinato da italiani, pochi gli stranieri. Fatto positivo il ponte di Capodanno, che porterà a soggiorni anche di 5-6 giorni: “Questo è senz’altro un fattore positivo – aggiunge il presidente provinciale di Federalberghi Andrea Valle -, con la speranza di avere un tutto esaurito nei giorni clou delle festività“.

“Quanto al numero ridotto di alberghi e strutture aperte – nel quadro complessivo di un processo di “desertificazione” alberghiera -, è chiaro che ogni operatore valuta il suo contesto di riferimento: in determinate situazioni anche lavorare a pieno regime per una o due settimane non compensa certo i costi gestionali di apertura, considerato che poi gennaio e febbraio restano ‘mesi morti’… Purtroppo è una costante per la nostra ricettività, che vive ancora un momento di difficoltà e transizione” conclude Valle.

Gli agriturismi liguri e savonesi, invece, sperano di consolidare il bilancio positivo dello scorso anno: la scelta “green” dovrebbe ancora attestarsi tra le richieste più in voga per i festeggiamenti nella notte di San Silvestro e per il ponte dell’Epifania, così come per i pranzi di Natale e Santo Stefano.

A Capodanno si prevede un tutto esaurito per i cenoni nel segno dei prodotti di qualità e del territorio, che premiano ancora le eccellenze enogastronomiche locali, con turisti e visitatori in arrivo per un soggiorno di vacanza, anche se di breve durata.