Urbe, conclusi i lavori di messa in sicurezza a Vara Superiore

Urbe. Si sono conclusi i lavori straordinari che hanno riguardato il tratto del rio Lanciun a Vara Superiore, nel comune di Urbe.

Sono stati completamente ricostruiti due ponti e gli argini in sponda destra e sinistra, mettendo in sicurezza l’intera zona precedentemente soggetta ad esondazioni come quella avvenuta nel 2019.

Con l’occasione é stato anche rivisto il tratto coinvolto del sistema fognario.

E’ stato anche risistemato il campetto di calcio, per il quale, successivamente, a terra asciutta, si provvederà ad un livellamento definitivo.

“Si ringraziano le imprese realizzatrici e la direzione lavori per l’ottimo lavoro svolto e la responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’indispensabile e paziente e lavoro di ottenimento e di rendicontazione dei contributi governativi” le parole del sindaco Fabrizio Antoci.