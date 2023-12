“Un Regalo in Comune”: a Carcare lo scambio di libri con dedica per augurarsi buon Natale

Carcare. Sabato 16 dicembre, dalle ore 10 alle ore 16, si terrà l’iniziativa “Un regalo in Comune”, evento nato da un’idea dell’Anpi di Carcare e supportata dal Comune di Carcare.

Un’occasione lodevole, nuova ed originale per incontrarsi nei giorni di festa e, soprattutto, per dedicare un pensiero ed un augurio a tutti. Basterà infatti scegliere un libro, nuovo o usato, scrivere una dedica nella prima pagina, incartarlo e infine portarlo nello stand che sarà adibito all’evento in Piazza Caravadossi, proprio dove c’è il Comune. Lì, donando un libro, se ne riceverà in cambio un altro.

“In questo modo – spiega l’assessore alla cultura Beatrice Scarrone – si creerà una catena di scambi, doni, dediche e auguri che accomunerà i cittadini di ogni generazione e che farà provare a tutti un’emozione, quella della sorpresa, magica e avvolgente, tipica del periodo natalizio. Vi aspettiamo!”.