Un flashmob davanti alla Regione per assegnare il “Premio ligure crudeltà verso gli animali”

Liguria. Una “cerimonia” davanti al palazzo della Regione, in piazza De Ferrari, per assegnare il “premio ligure crudeltà verso gli animali”. La provocazione è delle associazioni animaliste regionali – Gaia Animali e Ambiente, Lav e Animalisti Genovesi – e arriva al termine di un anno caratterizzato da numerosi provvedimenti verso la fauna selvatica che hanno suscitato le proteste degli attivisti.

L’ultimo è la delibera con cui la Regione ha “tagliato” i membri dell’Osservatorio regionale per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali, istituto previsto dalla Legge Regionale 23/2000 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

Nello specifico, da cinque (tre scelti dalle associazioni, due dalla Regione) i rappresentanti delle associazioni animaliste che partecipano alle riunioni sono passati a uno solo, un veterinario scelto come portavoce di tutte le istanze di chi lavora sul territorio. La goccia che fa traboccare il vaso, per gli attivisti, nonostante le rassicurazioni arrivate dall’assessora con delega alla Tutela degli Animali d’affezione Simona Ferro sul massimo coinvolgimento.

Le associazioni hanno quindi dato appuntamento per venerdì 15 dicembre, tra le 15.30 e le 16.30, in piazza De Ferrari per un flash-mob in cui eleggeranno appunto i vincitori del “premio alla crudeltà contro gli animali”, provocazione finalizzata a chiedere che la Regione riservi maggiore attenzione e più investimenti al tema della tutela animale.