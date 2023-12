“Un disegno per l’ospedale”: l’iniziativa delle Principesse in Corsia per regalare un sorriso ai piccoli pazienti

Savona/Roma. Le Principesse in Corsia per questo Natale hanno chiesto aiuto a tutti i bambini degli istituti scolastici primari d’Italia con il progetto: Un disegno per l’ospedale.

Un’idea semplice ma ricca di significato con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici attraverso i disegni dei bambini. L’iniziativa è partita pensando ai bambini ricoverati alla pediatra San Paolo di Savona per poi estendersi a tutti gli altri ospedali pediatrici che le Principesse mensilmente visitano portando tanti doni e sorrisi magici.

Oggi una delegazione di Principesse si è recata a Roma presso l’istituto Comprensivo “Gigi Proietti” per incontrare i bambini e parlare di volontariato.

“Non potevamo andare personalmente in tutti gli istituti scolastici che hanno partecipato ma abbiamo scelto simbolicamente questa scuola romana per ringraziare tutti I bambini e le maestre che hanno partecipato all iniziativa. Donare il proprio tempo con un gesto gentile come un disegno è già una piccola forma di volontariato!”, hanno commentato le Principesse.