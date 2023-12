Un corso di fotografia alle terze medie di Ceriale

Ceriale. Il prof. Tavaroli con l’aiuto tecnico del segretario del Circolo Fotografico San Giorgio Bfi-Ilfiap, il signor Dino Gravano, ha avviato, con la collaborazione della prof.ssa di Arte Manuela Bertolino e sotto la direzione del dirigente dott. Andrea Rossato, un nuovo progetto di alfabetizzazione fotografica nell’era digitale diretto alle terze medie dell’Istituto Comprensivo Val Varatella, sez. di Ceriale.

Nell’aula magna “Carbonetto” ha preso felicemente il via il ciclo di incontri teorico- pratici con una lezione multidisciplinare dal titolo “Adolescenza e fotografia” in cui il professore ha dato un piccolo saggio della sua esperienza come docente e fotografo. Le allieve e gli allievi di tre classi, gradualmente coinvolti e partecipi, hanno mostrato infine il loro gradimento per quasi due ore di spunti, episodi, narrativi, informazioni scientifiche e belle fotografie, con una proficua discussione e tanti feedback positivi.

Finalità di questo primo incontro era rendere consapevoli i giovani discenti dell’epoca di cui sono protagonisti e dell’età che stanno vivendo; delle problematiche relative al consumo di immagini, fornendo loro spunti motivazionali aggiuntivi per lo studio e la frequenza scolastica, in appoggio allo straordinario sforzo dei bravissimi docenti curriculari.

Particolarmente gradite dai giovanissimi allievi i commenti condivisi alle foto realizzate dal Tavaroli durante i laboratori creativi che dal 2018 tiene presso l’Istituto Giancardi, noto come l’Alberghiero di Alassio.

L’entusiasmo dei ragazzi sarà il miglior viatico per il proseguimento del piccolo seminario che continuerà nella misura di 5 incontri e una uscita didattica per produrre qualche lavoro curato dalla prof.ssa Bertolino e un video finale preparato e realizzato da Dino Gravano.