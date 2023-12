Un computer portatile in premio agli studenti meritevoli: via al bando ad Andora

Andora. Un personal computer portatile in premio per gli universitari meritevoli. L’Amministrazione Comunale di Andora, sotto la supervisione del Presidente del Consiglio Daniele Martino, ha promosso un bando riservato agli studenti universitari andoresi per ottenere gratuitamente un computer portatile, fornito anche di mouse, unità di memoria esterna e zaino contenitore. Ricevute domande e documentazione, l’Ente stilerà una graduatoria in base ai voti e ai crediti conseguiti; sono dodici i computer a disposizione per questo bando.

“L’obiettivo è aiutare i ragazzi nelle sempre più diffuse lezioni e attività in modalità mista o remota, in un contesto formativo e accademico che rende sempre più cogente l’avere a portata di mano efficienti e performanti strumenti informatici – ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale Daniele Martino – Ringrazio il Sindaco Mauro Demichelis per avere ideato e proposto questa proficua iniziativa.”

Possono partecipare tutti i ragazzi che hanno i seguenti requisiti: essere nati a partire dall’1 gennaio 1994; essere residenti nel Comune di Andora alla data di pubblicazione del bando; essere iscritti nell’Anno Accademico 2023/2024 a corsi universitari e affini di ogni livello, pubblici e privati, italiani ed esteri, compresi anche gli atenei telematici.

La domanda può essere presentata fino a venerdì 5 gennaio alle ore 13. Tutti gli ulteriori dettagli sono disponibili al seguente collegamento https://www.comune.andora.sv.it/it/page/73998