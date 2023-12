Ultimo sabato di Capodanno, continuano i disagi in autostrada: code per 15 km sulla A10, rallentamenti anche su A6, A7 e A26

Savona. Continuano i disagi sulle autostrade savonesi in questo ultimo sabato del 2023. Dopo le code di questa mattina, anche oggi pomeriggio la situazione per gli automobilisti è resa difficile da diverse code e rallentamenti.

Sulla A10 sono diversi i tratti critici. Tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure sono 3 i km di coda in direzione Genova, causa lavori, mentre tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, in direzione Francia, la coda – sempre dovuta a un cantiere – raggiunge gli 8 km. Altri 4 km si registrano tra Bordighera e il confine francese, in questo caso per il traffico intenso. Nel momento in cui scriviamo (ore 17.40) sono inoltre segnalati pedoni in carreggiata tra Albenga e Andora in entrambe le direzioni.

Qualche problema anche sulla A6, dove tra Altare e Savona in direzione mare si registrano rallentamenti per 1 km circa.

Sulla A26, invece, ci sono 3 km di coda tra il bivio con la A7 e Ovada per lavori; altri 3 km sulla A7, tra Genova Bolzaneto e Busalla, per riduzione di carreggiata.