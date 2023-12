Albissola. U Lûnäiu 2024, ecco la quarta edizione di un calendario “speciale”, nato dalla sfida di combattere i pregiudizi legati all’avanzare dell’età: ha come protagoniste le signore del gruppo Inuetta.

U Lûnäiu è in dialetto ligure, anzi albissolese, con due “S”, perché quello albisolese, con una sola “S” è già un po’ diverso. Certo questa precisazione fa un po’ sorridere ma questo è proprio lo scopo di questo divertente progetto ideato da Enrica Noceto, presidente dell’associazione La Fornace che gestisce gli spazi museali dell’antica Fornace Alba Docilia.

Oltre alla programmazione di mostre ed eventi culturali legati alla ceramica, l’attività dei volontari, che sono perlopiù volontarie, è rivolto a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della lingua locale parlata ormai dai “nostri vecchi”. Grazie anche alla vice presidente Maria Campagnoli, molto attiva in varie associazioni di volontariato, il messaggio che si vuole evidenziare è come, per il gruppo, di vecchio ci siano soprattutto i pregiudizi di alcune persone.

Qui ci si mette la faccia, così com’è, senza filtri ne ritocchi con il vanto di essere riuscite a mostrare le personalità prima ancora delle rughe della pelle.

Ecco dunque le immagini del calendario con i personaggi principali del presepe ligure impersonati dalle signore e, per concessione straordinaria dai signori, simpaticamente in posa e ripresi con lo sfondo degli antichi forni della ceramica. Ci sono: Gelindo e Gelinda, Zeùn e Zeunn-a, il pescatore e via via fino alla Sacra Famiglia e agli straordinari Re Magi.

“Dare forma alle idee – afferma Noceto – è una delle cose che mi soddisfa di più in ambito creativo. Avere un obiettivo da realizzare, immaginarlo e poi riuscire ad ottenere il risultato è davvero appagante. In questo caso, quando il lavoro si concretizza grazie alla partecipazione di un gruppo di persone, devo dire che la sensazione più bella sia rendesi conto della capacità di alcuni di entrare in empatia e di saper cogliere il messaggio e farlo proprio”.

“U Lûnäiu 2024 – aggiunge – è esattamente questo: un pensiero, che senza troppe spiegazioni, ha preso forma, grazie alla voglia di demuase in po’ insemme, come si fa alla Fornace Alba Docilia con il gruppo Inuetta”.

Oltre al gioco c’è la finalità benefica che accompagna sempre le iniziative della Fornace.

Non tutte le parole dei testi in dialetto, scritte da persone diverse, hanno potuto essere armonizzate, soprattutto per ciò che riguarda vocali e accenti.

Hanno partecipato: Maria Basso, Nanni Basso, Franca Benati, Giampiero Bardeloni, Caterina Calò, Maria Campagnoli, Enrico Chiorra, Teresita Colombo, Giuseppe Delbuono, Rosmarina De Mattei, Rosa Firpo, Angela Giusto, Marisa Mantovani, Maria Teresa Massucco, Maddalena Pescio, Gianna Reverdito, Angela Siri Santini, Silvana Vezzoso.