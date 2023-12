Turismo, Sartori alla terza edizione di Italian Knowledge Leaders: “La Liguria deve scommettere sul turismo congressuale”

Liguria. L’assessore regionale Augusto Sartori ha partecipato alla terza edizione di Italian Knowledge Leaders oggi a Roma presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio.

L’evento, nato dalla collaborazione tra Enit e Convention Bureau Italia sotto il patrocinio del Ministero del Turismo, in questa edizione ha come obiettivo l’avvio di strategie tra istituzioni locali, università e operatori del settore dei congressi internazionali.

“Il turismo congressuale è una delle più importanti opportunità di destagionalizzazione ed è sempre più importante anche per il grande valore aggiunto che dà al territorio in termini di servizi necessari e di posti di lavoro – ha detto Sartori – La Liguria ha tutto per poter scommettere su una crescita di questo comparto: basti pensare al meeting annuale dei giovani industriali che da sempre si svolge nel Tigullio e alle splendide opportunità che offre una città come Sanremo. Senza dimenticare naturalmente Genova con il centro congressi ai Magazzini del cotone e la Fiera che tra non molto si troverà all’interno di una delle più affascinanti zone d’Europa: il nuovo waterfront della città”.