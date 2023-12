Tricapodanno, Mr. Rain anima la seconda serata. Toti: “18mila persone per continuare a sognare”

Liguria. “Dedichiamo questa serata ai più giovani. Un inno alla vita e alla gioventù raccontato attraverso la musica di Mr. Rain. Spero che questo Tricapodanno 2023 possa rappresentare la speranza per continuare a sognare una Liguria e una Genova sempre più belle. Ci diamo appuntamento a stasera sera in piazza De Ferrari, dove ci incontreremo ancora una volta per abbracciarci e salutare il nuovo anno, tanto atteso dopo questo lungo countdown“.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dal palco del Porto Antico davanti a oltre 18mila persone per l’esibizione di Mr. Rain, uno degli artisti protagonisti del Tricapodanno targato Mediaset che si concluderà domani sera in piazza De Ferrari in occasione del maxi evento ‘Capodanno in Musica’ condotto da Federica Panicucci.

Attesa per l’evento di questa sera, che traghetterà la città nel nuovo anno: sul palco a far cantare e ballare genovesi e turisti in piazza e telespettatori a casa un cast stellare con i più importanti artisti della musica italiana e gli idoli di giovani e meno giovani: Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, Valentina Parisse, Mamacita, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di ‘Amici’.

Il concerto prenderà in via al termine del discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della serata, saranno aperti dei collegamenti con la piazza di Bari, dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.