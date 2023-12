Treni regolari, ma questa volta vanno in tilt i tabelloni: problema a livello nazionale

Liguria. Non c’è pace per il comparto treni che, dopo i guasti, i malfunzionamenti e i furti delle ultime settimane, oggi si è trovato a fare i conti con i tabelloni in tilt.

Proprio così: già in mattinata, diverse le segnalazioni in merito giunte alla redazione di IVG. In sostanza, mentre i tabelloni interni alle stazioni segnalano ritardi e treni fermi, in realtà la circolazione ferroviaria al momento risulta regolare.

Stando a quanto riferito da Trenitalia “non si tratta di un problema locale bensì nazionale” che sarebbe però “già in via di risoluzione“.

Dove possibile, comunque, sono stati fatti annunci “manuali” per comunicare il malfunzionamento e la situazione corretta. Il consiglio è di consultare l’apposita app, che riporta invece le informazioni corrette.