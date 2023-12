Trasporto pubblico locale, dal Mit oltre 3mln per Liguria

Liguria. “Supera i tre milioni di euro il contributo per le attività di servizi di trasporto pubblico locale che arriverà per la Liguria dal Mit”. Lo affermano i parlamentari liguri Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone.

“Un fondo istituito ad hoc che rappresenta un aiuto concreto per la nostra regione, per il quale ringraziamo il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi”.

“In particolare, viene riconosciuto un contributo per l’incremento del costo dei carburanti sostenuto per l’alimentazione dei mezzi di trasporto su strada, lacuali, marittimi o ferroviari”.

“Nello specifico, 1.099.062,92 euro a ristoro dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022, e 2.198.125,84 euro come anticipazione per il terzo quadrimestre 2022. Con la Lega al governo sempre maggiore attenzione ai territori” concludono i due parlamentari.

Proprio la vicenda dei mancati ristori era stata al centro del bilancio della stessa TPL Linea nel savonese, durante la precedente amministrazione. Sul fronte contabile, in ballo l’ultima tranche dei ristori previsti per l’emergenza Covid, che per TPL Linea ammontano a circa 400mila euro, oltre ai servizi aggiuntivi messi in atto sul fronte del trasporto scolastico per l’emergenza pandemica.

In sospeso, poi, i finanziamenti del Fondo Trasporti nell’ambito delle misure varate per il settore a causa dei rincari energetici. In relazione ai costi del carburante erano stati stanziati 500mila euro dalla Regione. L’azienda di trasporto savonese aveva stimato In tutto 1 mln e 250 mila euro di risorse in entrata, questo anche per far fronte all’affidamento in house del servizio nel savonese e alla realizzazione del nuovo piano industriale.