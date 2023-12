Trasporto ferroviario nel ponente savonese in tilt, 10 treni coinvolti: ritardi e disagi

Ponente. Un pomeriggio difficile per il trasporto ferroviario nel ponente savonese lungo la linea Genova-Ventimiglia a causa di due diversi problemi avuti ai passaggi a livello.

Il primo si è verificato tra le 14 e 30 e le 15 e 30, al passaggio a livello tra Loano e Pietra Ligure, dove un mezzo ha urtato le sbarre provocando un danneggiamento alla struttura. Di conseguenza è scattato lo stop al transito dei treni, con il personale tecnico di Fs impegnato nella attività di riparazione.

Dopo un’ora di intervento la situazione è tornata alla normalità, ma sono stati cinque i convogli interessati dai ritardi. Sul posto anche la polizia locale per regolare la viabilità.

Altra criticità, però, poco più di un’ora dopo, questa volta al passaggio a livello tra Albenga e Alassio, questa volta per un guasto all’impianto: anche in questo caso si è verificato un blocco per i treni in entrambe le direzioni, in relazione ai tratti a binario unico. Dalle 16: 45 alle 17 e 50 i tecnici delle Ferrovie hanno operato per il ripristino della regolare funzionalità dell’intersezione ferroviaria, presidiata dalla polizia municipale per le ripercussioni sulla stessa circolazione viaria.

Ancora cinque i convogli interessati dall’interruzione al normale traffico ferroviario, con conseguenti ritardi accumulati e inevitabili disagi per l’utenza e i viaggiatori.