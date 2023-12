Tragedia in mare: sub muore durante un’immersione sul relitto della Haven

Liguria. Tragedia in mare questa mattina a largo di Arenzano, dove un sub è morto durante una immersione nei pressi del relitto della petroliera Haven.

La dinamica dell’evento è ancora da chiarire: l’intervento del soccorso, che ha visto operativi Capitaneria di porto, i sommozzatori dei vigili del fuoco e personale medico, è scattato poco prima di mezzogiorno.

Recuperato l’uomo, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono attualmente in corso rilievi per capire cosa possa essere successo. Al momento tutte le ipotesi sono aperte.

Notizia in aggiornamento