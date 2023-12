Tradizione e passione nel presepe in mostra a Calice Ligure

Calice Ligure. “Come ogni anno la passione per questa tradizione e la costanza nel preparare qualcosa di sempre diverso e nuovo ha portato Luca Decia, titolare del bar Viola a Calice Ligure, ed i suoi preziosi compagni d’avventura e di passione Giovanna, Maria e Gabriele alla creazione del presepe che da qualche giorno è esposto all’interno del suo locale”.

Così il sindaco Alessandro Comi presenta il presepe in mostra a Calice Ligure.

La ricostruzione storica degli edifici si è ispirata alla Calice dei primi del ‘900 e grazie al contributo storico e fotografico di Angelo Tortarolo sarà possibile riconoscere l’aspetto che in quegli anni avevano diverse parti del nostro comune (Calice Ligure – Immagini e notizie storiche).

Come sempre le statuine che danno ulteriore vita al presepe sono in pasta di gesso della ditta Confalonieri Chialu, risalgono agli anni ‘30 e ‘40 e sono parte della collezione personale del titolare del locale. “Alcune sono estremamente rare e vale la pena spendere qualche minuto di tempo per ricercarle in mezzo al paesaggio riprodotto”.

“I nostri complimenti vanno agli autori di tale notevole lavoro mentre a tutti gli altri mandiamo l’invito a visitarlo ed apprezzarlo in ogni dettaglio. Come indicato nel cartello esposto quest’anno sono stati allestiti altri due presepi nelle contrade di Ca de Ciri e Campogrande, visitabili anch’essi seguendo le indicazioni che vi daranno al bar Viola” conclude il primo cittadino.