TPL Linea: selezione per nuovi autisti e personale tecnico-amministrativo

Savona. Altre opportunità lavorative con TPL Linea: oltre al doppio bando di selezione dedicato all’assunzione di personale da inserire nel servizio carrozzeria e per meccatronici, l’azienda di trasporto savonese ha pubblicato altri due avvisi per nuove possibili assunzioni.

Il primo riguarda figure profesionali specializzate a livello tecnico-amministrativo, il secondo è rivolto alla ricerca di autisti per autobus di linea, noleggio e scuolabus.

A questo link: https://www.tpllinea.it/index.php/lavora-in-tpl-linea/selezione-per-lassunzione-di-personale-da-inquadrare-nel-profilo-professionale-di-specialista-tecnico-amministrativo-par-193-anno-2023/ è possibile scaricare il modulo per la domanda di partecipazione alla selezione per specialisti tecnico-amministrativi (scadenza ore 9:00 del 15 gennaio 2024), con tutti i dettagli sul bando.

A questo link: https://www.tpllinea.it/index.php/lavora-in-tpl-linea/ricerca-di-personale-finalizzata-allassunzione-di-personale-con-qualifica-di-operatori-di-esercizio/ è possibile scaricare il modulo per la domanda di partecipazione alla selezione per autisti di autobus di linea, noleggio e scuolabus, con tutti i dettagli del bando. L’avviso non prevede una scadenza specifica, in quanto si tratta di una procedura aperta e continuativa che l’azienda di trasporto potrà utilizzare per l’inserimento del personale necessario.

L’iter selettivo sarà poi al vaglio di una commissione che valuterà i candidati sulla base dei requisiti richiesti dai rispettivi avvisi, assegnando poi un relativo punteggio al candidato per stilare la graduatoria. Per la figura tecnico-amministrativa si svolgerà una valutazione dei titoli preferenziali, oltre ad una prova orale e un confronto conoscitivo/selettivo. Per gli autisti si prevede un esame pratico di guida e un colloquio finale.

Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione, comprese le convocazioni alle prove, saranno inviate agli interessati tramite e-mail all’indirizzo fornito all’atto della registrazione della candidatura oppure attraverso il sito aziendale – www.tpllinea.it – sezione “Lavora in TPL Linea”. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

I candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo verranno inseriti nella graduatoria di merito per l’assunzione.

Ad entrambe le figure ricercate da TPL Linea sarà applicato il CCNL degli Autoferrotranvieri.