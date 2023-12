Tpl Linea, Olivieri incontra sindacati e Rsu: “Programmati obiettivi per sostenere il rilancio dell’azienda”

Savona. “Preparandoci per la prossima Assemblea dei Soci di Tpl Linea, in cui sarà discusso il nuovo piano triennale, oggi abbiamo condiviso con le Segreterie Provinciali gli obiettivi programmati per i prossimi mesi al fine di sostenere il rilancio dell’Azienda e tutelarne l’aspetto occupazionale”.

Lo ha dichiarato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri dopo l’incontro di ieri a Palazzo Nervi tra la Provincia, il Comune di Savona, la dirigenza di Tpl Linea e i sindacati.

“Tra i vari possibili canali di finanziamento, abbiamo identificato come prioritario l’aumento del contributo chilometrico, che penalizza notevolmente la nostra Provincia, e stiamo cercando di avviare un dialogo con la Regione Liguria per far valere il lavoro svolto”, ha aggiunto.

“Riguardo all’Agenzia della mobilità, abbiamo concordato di richiedere all’Azienda di condurre tutti gli approfondimenti necessari sui fronti legali, fiscali e operativi, al fine di valutare concretamente la convenienza di questa ipotesi”.

“È di fondamentale importanza sostenere il potenziamento del trasporto pubblico nei Comuni tramite un piano volto a contrastare l’evasione e agevolare l’accesso al servizio, con l’auspicio che l’Azienda venga tenuta in debita considerazione relativamente al conferimento dei servizi di trasporto di competenza da parte di tutti noi enti soci”, ha concluso Olivieri.