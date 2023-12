TPL Linea attende il nuovo direttore generale: nel 2023 oltre 8mln di km percorsi e 7mln di viaggiatori

Savona. Sarà ufficializzato nei prossimi giorni il nome del nuovo direttore generale di TPL Linea, ruolo e incarico manageriale “vacante” ormai già da diverso tempo all’interno dell’organigramma dell’azienda di trasporto pubblico savonese.

A settembre si erano chiusi i termini per la presentazione delle candidature: ben 40 le domande di partecipazione presentate. La scrematura ha portato all’individuazione di tra candidati, ritenuti più idonei alla mansione: si tratta di Nicola Cattozzo, che ha già esperienza nell’ambito del trasporto pubblico avendo lavorato per l’Avs di Venezia; del savonese Roberto Gnemmi, che ha lavorato presso la Continental; di Gampaolo Rossi, ingegnere con precedenti esperienze in varie aziende del nord.

Domani il Cda della società inizierà i colloqui con i tre candidati. Il bando prevede un contratto a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni con possibilità di rinnovo.

Intanto, anche in relazione all’affidamento in house e della firma del Contratto di Servizio, l’assemblea dei soci si è riunita in merito all’aggiornamento del piano industriale: previsti bus elettrici e colonnine di ricarica, ma anche il proseguimento del complessivo rinnovo del parco mezzi.

Il piano industriale sarà presentato all’Assessorato regionale ai Trasporti per la metà di gennaio, una occasione di confronto anche, e soprattutto, per il pacchetto di risorse necessarie all’azienda di trasporto savonese, che attende ancora una parte di ristori e fondi di settore.

Tra le richieste alla Regione un aumento del rimborso chilometrico che vede TPL Linea fanalino di coda in Liguria, nonostante il completamento della nuova governance provinciale e gli 8mln e 160 mila di chilometri percorsi nel 2023 lungo le linee di collegamento del savonese, trasportando quest’anno 7mln di viaggiatori: studenti, pendolari, lavoratori, turisti, pensionati etc.

Per quanto riguarda i numeri, sono ogni giorno in azione 170 mezzi aziendali nel savonese per il servizio di trasporto pubblico locale, tra autobus di linea e scuolabus.