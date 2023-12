Tpl, incontro in Provincia con i sindacati. Cisl: “Interlocuzione positiva”

Savona. Si è concluso l’incontro a Palazzo Nervi tra la Provincia, il Comune di Savona, la dirigenza di Tpl Linea e i sindacati.

Soddisfazione della Cisl Savona: “Valutiamo positivamente l’interlocuzione di oggi”, commentano Danilo Causa e Davide Baccino.

“Apprezziamo l’impegno da parte dell’amministrazione comunale di Savona e della Provincia per raggiungere quanto prima di obiettivi già espressi in Regione. Il contributo chilometrico , il ripristino del parco mezzi, la nomina del direttore generale, una politica di sostentamente del mezzo pubblico (il piano alla lotta all’evasione, incentivare i soci ad affidare a Tpl servizi aggiuntivi per l’incremento delle risorse)”.

Due settimane fa si era tenuto uno sciopero di 24 ore indetto da tutte le sigle sindacali savonesi per chiedere investimenti in nuovi mezzi.