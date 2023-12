Toti: “Il mio terzo mandato? In Liguria non c’è il divieto, decideremo con gli alleati”

Liguria. “Se vi sarà o no una terza amministrazione Toti lo decideranno gli alleati, Toti medesimo per il suo futuro di vita, e soprattutto gli elettori, ma non vi è alcuna preclusione di carattere normativo“. Così il presidente della Liguria ha risposto oggi a chi gli chiedeva se stia pensando al terzo mandato in vista delle elezioni del 2025. Un tema che sta emergendo in questi giorni all’interno del centrodestra, con Tajani e Salvini che si sono già schierati in difesa del principio continuità perché “hanno sempre ragione gli elettori”.

“Vi è un po’ di approssimazione in questo dibattito – riflette Toti -. La situazione tra Regioni è molto diversa. Vi sono Regioni che hanno recepito il divieto di terzo mandato nello statuto e nella legge elettorale, vi sono Regioni come la nostra che hanno cambiato nella scorsa legislatura la legge elettorale senza recepirlo. È ancora discusso se sia un tema di competenza regionale o nazionale. Sicuramente la Regione Liguria è esclusa da questo dibattito“.

Ma, rimossi i dubbi di carattere giuridico, Giovanni Toti è disposto a scendere nuovamente in campo? “Credo che tutti pensino al futuro della propria vita, dopodiché ne discuteremo ovviamente con gli amici di questa alleanza che governa la Regione, coi tanti civici, coi partiti del centrodestra che fin dall’inizio fanno parte di questa avventura e decideremo qual è la soluzione e la prospettiva migliore per tutti noi“.

Se a livello regionale il limite al numero di mandati non è materia univoca, a livello comunale vale il testo unico degli enti locali che fissa a due il numero massimo di candidature per i sindaci dei Comuni oltre i 5mila abitanti (tre per quelli più piccoli). Proprio dall’ultima assemblea di Anci a Genova era partito un appello unanime per superare questa norma.

“Siamo l’unica figura istituzionale che per candidarsi in parlamento deve dimettersi sei mesi prima e che è soggetta al limite dei mandati – aveva detto Antonio Decaro, presidente di Anci e sindaco di Bari -. Noi riteniamo che solo i cittadini, e solo loro, dovrebbero decidere se confermare un bravo sindaco o mandarlo a casa come capita in tutti i sistemi democratici d’Europa. Solo in Italia questo non accade. Ma non sarà che hanno un po’ paura dei sindaci? Paura del nostro rapporto con i cittadini e con questo Paese?”.

Nulla in contrario da Marco Bucci, al primo anno del suo secondo mandato a Palazzo Tursi, che tuttavia ha già chiarito di non essere interessato al tris: “Se questa è una richiesta da parte dei sindaci, perché no? Il sottoscritto è abbastanza vecchio per poter dire che due mandati sono sufficienti, ma io non faccio storia. L’ho già detto, non mi riguarda di sicuro“.