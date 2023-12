Tosi (M5S) e Sanna (Pd): “Passato all’unanimità l’emendamento per aumentare le risorse destinati ai centri antiviolenza”

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’emendamento presentato da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per aumentare le risorse destinati ai centri antiviolenza.

“Oggi, l’Aula consiliare ha risposto come era doveroso, soprattutto in considerazione del particolare e doloroso momento storico che stiamo vivendo: nell’odierna seduta di Bilancio, infatti, è passato all’unanimità l’emendamento che abbiamo proposto come M5S e Pd per modificare l’allegato 1 (rifinanziamento delle leggi di spesa regionali), aggiungendo ulteriori 100.000 euro ai 150.000 inizialmente previsti per i centri antiviolenza, finanziando così con una cifra più consistente gli interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di abusi”, commentano il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, presidente della V Commissione e proponente dell’emendamento, il consigliere regionale del Pd Armando Sanna e i gruppi consiliari Linea Condivisa e Azione.

“Un dovere dare segnali concreti e far fare alla politica un salto in avanti nella battaglia alla violenza di genere”, concludono.