Torna a Cengio il premio “Castelli Carretteschi”: ecco i riconoscimenti

Cengio. Premio “Castelli Carretteschi” in programma giovedì 21 dicembre presso Palazzo Rosso in P.zza della Vittoria a Cengio, alle ore 19:45.

Il premio è un riconoscimento che annualmente viene assegnato a coloro che si sono distinti per il loro impegno e contributo nel campo sociale, culturale, sportivo, turistico e ambientale nel comune di Cengio e nella Valle Bormida.

Questo premio prende il nome dai Castelli Carretteschi, antiche dimore storiche presenti nella nostra Valle e che sono simboli di storia e tradizione locale. Il premio vuole quindi valorizzare e promuovere le persone che si sono dedicati a far conoscere, crescere e preservare la bellezza e il patrimonio del territorio.

Nel campo sociale, il premio può essere assegnato a individui o organizzazioni che si sono distinti per il loro impegno nella comunità, ad esempio attraverso attività di volontariato, assistenza agli anziani o ai bisognosi. Nel campo culturale, il premio viene conferito a coloro che si sono distinti nel promuovere la cultura locale, organizzando eventi culturali, promuovendo l’arte, la musica e l’ambiente o conservando e valorizzando il patrimonio storico-artistico. Nel campo turistico, il premio viene assegnato a coloro che si sono dedicati a promuovere e sviluppare il turismo nella zona, ad esempio attraverso l’organizzazione di eventi, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, o l’ospitalità turistica.

Infine, nel campo ambientale, il premio viene conferito a coloro che si sono distinti per il loro impegno nella tutela e valorizzazione dell’ambiente, attraverso azioni di sensibilizzazione, progetti di riciclaggio o conservazione del patrimonio naturale, promozione dell’agroalimentare sostenibile e sensibilizzazione verso temi legati all’ambiente e alla biodiversità.

Questo premio è un tributo alle persone e alle organizzazioni che hanno contribuito in modo significativo al progresso e allo sviluppo di queste aree, promuovendo un senso di comunità e valorizzando le risorse locali.

In questa quinta edizione il riconoscimento è andato a:

Associazione Pro Loco di Cengio A.p.s.

Nata nel 1975 da un’idea del compianto storico presidente Cav. Franco Marraccini con il nome di “Comitato di Cengio in festa”, si trasforma nel 1984 in Pro Loco. Alla soglia del suo cinquantesimo anniversario, in qualità di associazione di promozione sociale e turistica continua a rappresentare un punto di riferimento importantissimo e un collante per la comunità cengese, grazie al coinvolgimento di tutte le fasce di età nelle sue innumerevoli iniziative.

Giuseppe Grosso

A un uomo che ha fatto del volontariato il filo conduttore di una vita: donatore di sangue dal 1959, membro dell’AVIS di Cengio dal 1961 e Presidente dal 1982, volontario della CRI per 20 anni in qualità di autista, ex vicepresidente dello Sci Club di Cengio, da 20 anni responsabile del Gruppo Carabinieri in pensione di Cengio. L’eccezionale quota di 186 donazioni di sangue effettuate prima del raggiungimento del limite massimo di età gli sono valse il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Gianpietro Meinero

Il suo merito è non solo quello di essere da sempre un instancabile organizzatore di eventi che hanno fatto conoscere Cengio oltre i confini della provincia di Savona e della Liguria, ma anche quello di aver sostenuto con passione e costanza le attiva agricole ed ecosostenibili. Fondatore dell’Associazione produttori e trasformatori della Zucca di Rocchetta, della Comunità del Cibo, della condotta Slow Food Valbormida, ha contribuito nel 2014 all’ottenimento di un posto sull’ARCA del Gusto Slow Food per la Zucca di Rocchetta.

Luogotenente Carica Speciale Angelo Santin

Un uomo dal cuore grande, la cui volontà di proteggere e aiutare il prossimo continuava anche quando svestiva i panni di Comandante della stazione Carabinieri di Cengio: marito, padre, volontario, punto di riferimento per tutti cengesi ma soprattutto per i giovani, che ha sempre accolto sotto la sua ala, anche prestando il suo contributo presso la società sportiva Cengio Calcio, in qualità di allenatore delle squadre Giovanili. Cengese di adozione, è entrato e rimarrà sempre, grazie alla sua disponibilità e al suo entusiasmo, nel cuore di tutti.

Menzioni speciali riconosciute a:

Parroco Don Bartolomeo Prato (Don Meo)

Un uomo il cui abito talare non rappresenta solo la condizione di Sacerdote, ma anche e soprattutto la scelta di dedicare sé stesso al prossimo, Don Meo incarna tutte le qualità umane e cristiane del Parroco di paese: disponibilità, passione, dedizione, gentilezza. Qualità che fanno di lui non solo un instancabile ministro al servizio di ben otto parrocchie della Valbormida, ma anche un punto di riferimento per bambini, adulti e anziani. Sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri, energico, comprensivo e pragmatico, è una boccata d’aria fresca per la comunità di fedeli affidate alla sua guida amorevole.

Croce Rossa di Cengio

Speciale Menzione conferita alla Croce Rossa di Cengio in segno del grande apprezzamento per il generoso impegno e la profonda dedizione dei volontari nella gestione di servizi solidali verso persone anziane durante la pandemia di COVID-19. In particolare, la Croce Rossa di Cengio si è distinta per l’efficace distribuzione di medicinali e prodotti alimentari, offrendo supporto vitale e sicurezza durante un momento particolarmente difficile. Questa importante iniziativa ha contribuito in maniera significativa alla salute e alla sicurezza delle persone anziane, confermando il ruolo essenziale della Croce Rossa in società nelle loro missioni di soccorso.

“Un sorriso per tutti”

Associazione meritevole di una menzione speciale per le sue numerose iniziative rivolte ai bambini e ai giovani. L’associazione si impegna a portare felicità e gioia ai più piccoli attraverso la realizzazione di progetti ed eventi che mirano a migliorare la loro qualità di vita. Tra le iniziative più significative promosse da “Un Sorriso per tutti” vi sono i laboratori creativi, che offrono ai bambini la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso attività artistiche e manuali. Questi laboratori favoriscono lo sviluppo delle abilità cognitive e manuali dei più giovani, stimolandoli in un ambiente accogliente e sicuro. Inoltre, l’associazione organizza eventi sportivi per i giovani di tutte le età, grazie a questi eventi i ragazzi possono vivere una giornata indimenticabile, circondati dall’affetto e dall’attenzione dei volontari dell’associazione.