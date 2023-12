Ticket sanitari non pagati, le “autocertificazioni mendaci” nel mirino di Ministero e Asl

Savona. Prosegue il recupero dei ticket dovuti per le prestazioni erogate dalla sanità pubblica locale.

E’ di questi giorni l’invio di nuove lettere relative alle cosiddette “autocertificazioni mendaci”, cioè quelle dichiarazioni, individuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui l’utente dichiara di essere esente dal pagamento del ticket e che poi risultano non veritiere ai controlli. In questo caso il MEF si occupa di verificare le autocertificazioni e trasmette gli elenchi dei soggetti risultati incongruenti alla Asl che poi emette i verbali.

Diverse sono le dichiarazioni sottoposte a verifica riguardanti i cittadini che si sono recati al pronto soccorso e, individuati come codice bianco, sono risultati soggetti al pagamento del ticket.

Si tratta di una casistica che, è bene sottolinearlo, non include in ogni caso gli accessi a seguito di traumatismi, avvelenamenti acuti e minori di 14 anni. In questo caso è l’Asl stessa a provvedere alla compilazione degli elenchi degli inadempienti che poi riceveranno un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate, in prima battuta senza alcun aggravio o maggiorazione per l’utente.

“E’ importante evidenziare che sugli avvisi che arriveranno a casa gli utenti troveranno comunque i contatti, mail e telefono, perché chi dovesse ritenere non dovuto quanto richiesto possa far valere le proprie ragioni – sottolineano da Asl2 – Il recupero di queste risorse è un atto dovuto per legge e pertanto porta avanti quanto già attuato negli anni precedenti”.