Teatro Chiabrera, sold out per il “concertone” di fine anno: Savona si prepara ad accogliere il 2024 nel segno della tradizione

Savona. Cresce l’attesa per il Concerto di Fine Anno organizzato dall’Orchestra Sinfonica di Savona nella giornata di domani, sabato 30 dicembre alle 21.15, nella cornice di un Teatro Chiabrera illuminato a festa.

Un evento che ha raggiunto la sua 20° edizione e che, grazie al sostegno del Comune di Savona (e degli sponsor Vado Gateway e Banca Di Credito Cooperativo Di Pianfei e Rocca De’ Baldi) trasformerà la città in un palcoscenico di emozioni. Il programma, realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Opera Giocosa, farà riferimento alla storica tradizione del concerto di Capodanno: pagine di Strauss si alterneranno a celebri composizioni di grande impatto emotivo, culminando con gli immancabili auguri per l’anno nuovo.

A salire sul podio dell’orchestra del Teatro sarà il direttore Giovanni Di Stefano. Insieme a lui, il mezzosoprano Giuseppina Piunti, nota per aver interpretato nel 2021, proprio con l’Opera Giocosa, Maria in “Maria de Buenos Aires” di Piazzolla. Suggestioni e curiosità sui brani presentati saranno affidate alla voce di Emanuela Ersilia Abbadessa, che dialogherà con il pubblico nel corso della serata. L’evento rientra nella programmazione del Comune di Savona “Mare d’inverno 2023”.

Giuseppina Piunti

Nata a San Benedetto del Tronto, completa gli studi musicali diplomandosi in pianoforte e canto. Dopo la vittoria in diversi concorsi lirici internazionali, debutta al filarmonico di Verona come Alice nel Falstaff verdiano accanto a Renato Bruson. Dapprima soprano lirico, lirico spinto, ha cantato in Bohème, Ballo in Maschera, Attila, Otello, Lucrezia Borgia così pure come in diversi titoli d’operetta come Scugnizza, Contessa Mariza, Paganini, Pipistrello. Assecondando lo sviluppo della sua vocalità ibrida, affronta in seguito un repertorio da soprano falcon e mezzosoprano. È stata, tra le altre, Carmen nel capolavoro di Bizet, Charlotte in Werther di Massenet, Elisabetta in Maria Stuarda di Donizetti, Contessa del Poggio nel Giorno di Regno verdiano, Margared ne Le roi d’Ys di Lalo, Adalgisa nella Norma di Bellini, Komponist in Ariadne auf Naxos di Strauss, Santuzza nella Cavalleria Rusticana di Mascagni nonché Tigrana nell’Edgar pucciniano, La Favorita di Donizetti. Piunti ha cantato al Massimo di Palermo, al Comunale di Bologna, al Regio di Torino, all’Opera di Roma, al Rossini Opera Festival, al Verdi di Trieste, a Siena, Savona, Messina, così come a Detroit, Lima, Mannheim, Giessen, Wiesbaden, Karlsruhe, Erfurt, Wexford Opera Festival, Glyndebourne, Liége, Montpellier, Nancy, Santander, Cordoba, Toulon, Macerata Opera Festival, Tokio, Sendai.

Nel 2011 ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano. Gli ultimi anni è stata protagonista della Fosca di C. Gomes e Isabella di Castiglia nella Conquista di Granata di E. Arrieta presso lo Stadttheater Giessen, Carmen all’Opéra de Marseille, a Tokio, al Teatro Regio di Torino e all’Euskalduna di Bilbao con la regia di C. Bieito, al teatro Carlo Felice di Genova nella nuova produzione di Davide Livermore, al teatro Lirico di Cagliari, al teatro dell’ Opera di Roma e Pechino. Ha interpretato con grande successo Amneris in Aida al Marrucino di Chieti, Ventidio Basso di Ascoli Piceno e L’Aquila di Fermo; Nina nella Nina o sia la pazza per amore di Paisiello al Paisiello Festival di Taranto e a Savona; Giorgietta nel Tabarro Pucciniano all’Opéra di Tours; Venus nel Tannhäuser di Wagner a Pechino; Rosario nelle Goyescas di Granados al Regio di Torino, al Comunale di Firenze e al San Carlo di Napoli. Recentemente in Cina nei teatri di Tianjin, Harbin, Haikou e Xiamen come Carmen, a Bangkok come Santuzza in Cavalleria Rusticana e come Meg Page nel Falstaff nel circuito lirico delle Marche, ha registrato un CD con canzoni di Francesco Paolo Tosti in occasione di un grande progetto di incisione della opera omnia del compositore abbruzzese. Piunti è recentemente rientrata da una tournée in Corea del Sud come acclamata Carmen. Sta attualmente preparando il suo debutto come Suzuki (Butterfly) e un ritorno come Maddalena (Rigoletto) nei teatri di Tianjin e Xiamen e al debutto come Principessa di Bouillon nell’Adriana Lecouvreur di Giordano al Teatro Carlo Felice di Genova.

I biglietti di ingresso al Concerto di Fine Anno si sono esauriti in poche ore, facendo registrare una significativa partecipazione di pubblico anche da fuori Savona. Il botteghino del Teatro (Piazza Diaz, 2) resterà comunque operativo, per informazioni o eventuali disdette, con orario 10-12 /16-19.

Per informazioni info@orchestrasavona.it.