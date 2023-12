Tamponamento in A10 tra Celle e Varazze, due feriti: viabilità in tilt

Celle Ligure. Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova, all’altezza della galleria Pecorile.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.40, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza, del 118 e dei vigili del fuoco. Nell’impatto tra i due veicoli sono rimasti feriti entrambi i conducenti.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, i due feriti sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona. Fortunatamente non hanno riportato gravi traumi e ferite.

Ripercussioni, invece, alla viabilità autostradale rimasta bloccata a seguito del sinistro e dell’intervento dei soccorritori. Nel tratto si sono formate lunghe code e rallentamenti.