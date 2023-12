Successi di Vitamina, Parthenope e Jack Sparrow alla 41° Regata di Natale della LNI Savona

Savona. Gran bella giornata per la Regata di Natale della LNI Savona, vivacizzata dalla tramontana stabile a 15 nodi con raffiche di 20 che ogni tanto rinforzavano un po’ di più ma non oltre i 25 nodi. Mare quasi calmo, punteggiato di creste bianche, sole e temperatura primaverile. Mancavano le cime innevate a fare da cornice ai Babbi Natale in mare, a bordo di Blue Witch come d’abitudine dell’equipaggio di questa barca.

Festa di fine anno dei velisti savonesi che si ripete dal 1982, la Regata di Natale ha avuto quest’anno la collaborazione del Savona YC e del Varazze CN, con Marcella Ercoli nel ruolo di presidente del CdR, coadiuvata da Fabio Casula, e con Roberto Goinavi impegnato a disporre le boe del campo di regata davanti al litorale di Albisola Capo.

Le 5 miglia del percorso per la categoria ORC sono state coperte in 50 minuti da Vitamina, 12 metri di Angelo Zelano del SYC, davanti al J24 Nuvola Rossa, 7 metri di Davide Grignani del VCN.

Nella Gran Crociera, avvincente testa a testa fra Soffio che ha preceduto di un minuto in tempo reale Parthenope. A conti fatti, ha prevalso Parthenope, 11 metri di Vincenzo Pallonetto della LNI Varazze, che ha staccato di 36 secondi in tempo compensato Soffio, 12 metri di Massimiliano Casiroli del SYC.

La Classe Libera registra la vittoria di Jack Sparrow, 12 metri di Fabio Caroli del SYC, davanti a Blue Witch, quasi 12 metri di Carlo Roso della LNI Savona, seguita dalla piccola J24 Valentina, 7 metri di Marco Antonio Duccini delle LNI Varazze con un equipaggio di allievi del Nautico Leon Pancaldo di Savona che se la sono cavata molto bene.

Con il successo in ORC, Vitamina ha iscritto per la terza volta, dopo le vittorie del 2015 e 2016, il proprio nome sull’albo d’oro del Trofeo Renzo Peri – Claudio Losito, esposto nella bacheca della Lega Navale savonese.