Stelle di Natale solidali, la campagna di Ant per la prevenzione oncologica fa tappa ad Albenga

Albenga. “Tra tante stelle scegli la tua buona stella…non restare indifferente ma fai la differenza”. Con questo motto i volontari della Fondazione Ant Delegazione di Albenga, invitano tutti ad aderire alla campagna Stelle di Natale solidali per la prevenzione oncologica gratuita Ant.

Sarà possibile trovare i volontari Ant sabato 9 domenica 10 dicembre, e nel fine settimana successivo 16 e 17 dicembre, in Largo Doria.

Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere le spese per le visite di prevenzione oncologica gratuita del Progetto Melanoma che si svolgerà il prossimo 16 dicembre nel territorio albenganese.

Per sostenere Ant è possibile anche ordinare le Stelle di Natale Solidali direttamente a Cristina Pavanelli, presidente della sede di Albenga, sita in via Roma 46, telefonando al numero 371.4210207.

La Fondazione “ringrazia la Cooperativa OpAlbenga per aver generosamente donato alla delegazione Ant di Albenga le piante di Stelle di Natale”.

Fondazione Ant opera in nome dell’Eubiosia, la vita in dignità anche nel difficile momento della malattia. In quasi 40 anni di attività, la Fondazione ha portato gratuitamente nelle case di 116.000 malati di tumore un’assistenza specialistica di livello ospedaliero grazie a 20 équipe medico-sanitarie attualmente presenti in dieci regioni italiane. ANT è anche prevenzione oncologica gratuita: attraverso i progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie, dal 2004 a oggi sono state visitate 138.000 persone in 76 province italiane senza alcun costo per chi ne ha usufruito.