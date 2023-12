Stelle di Natale, florovivaisti liguri: “Non buttatele via, possono tornare a fiorire”

Liguria. Dall’8 dicembre, giorno dell’accensione delle luci in città e del tradizionale albero di piazza De Ferrari, l’atmosfera natalizia ha pervaso tutte le strade di Genova e provincia. Ed è proprio in questi giorni di mercatini, musica, arte, cultura e tradizioni che ancora una volta non può mancare la stella di Natale, il fiore divenuto simbolo delle feste, merito della sua forma dai contorni unici e del suo caratteristico colore rosso intenso.

La stella di Natale deve il suo nome ufficiale “Poinsettia” a Joel Roberts Poinsett, il primo Ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, che la ricevette in regalo come dono di benvenuto e decise di introdurla negli States. Da allora il mondo la conosce con una moltitudine di nomi: da Noche Buena a Winter Rose, da Mexican flame leaf a Fiore di Atatürk, in Turchia. La sua bellezza risiede nella rossa fioritura brevidiurna, tipicamente invernale.

“Il Natale, si sa, è rosso e verde. E con i nostri prodotti del territorio, Made in Liguria e tracciati Campagna Amica – commentano Luca Dalpian e Paolo Campocci, presidente e direttore di Coldiretti Genova – anche giallo”. Proprio come la stella di Natale: ebbene sì, il fiore della stella in realtà è giallo, mentre a essere rosse sono le cinque brattee che lo circondano e formano una meravigliosa corona ornamentale.

“Va inoltre ricordato che questa preziosa pianta, quando perde le foglie, non va buttata via; se è riuscita a far crescere delle buone radici andrebbe lasciata in un luogo luminoso, caldo, lontano dalle correnti d’aria, così da permetterle di vegetare per tutta l’estate. Con la fine di settembre potrà riprendere la sua fioritura.”

“Acquistare queste tradizionali piante – concludono Dalpian e Campocci – non è solo un modo per portare una volta in più il Natale nelle case degli italiani: rappresenta anche un aiuto importante al settore del florovivaismo ligure, comparto storico dell’economia regionale che nel corso degli ultimi mesi continua ad essere vessato dall’impatto dei rincari e dagli aumenti dei costi di produzione. Regalare una stella di natale serve a condire con un pizzico di colore le feste di chiunque la riceva in dono, ma non solo: un fiore non è altro che un simbolo delle piccole cose che germogliano, crescono e sbocciano, invadendo di profumi e colori tutto ciò che le circonda. A noi il compito di prendercene cura”