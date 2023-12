Stazione Alassio e barriere architettoniche, il sindaco Melgrati scrive a Rfi per conoscere le tempistiche dei lavori

Alassio. Nella giornata di ieri, mercoledì 13 dicembre, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha inviato una lettera a RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per richiedere la tempistica dei lavori di riqualificazione della Stazione ferroviaria di Alassio volti a rimuovere le barriere architettoniche, il cui avvio delle opere propedeutiche – “nella comunicazione di RFI pervenuta in data 19/10/2023” – era stato annunciato come previsto entro la fine del 2023.

Di seguito si riportano il testo integrale della lettera del Sindaco Marco Melgrati e quella di RFI del 19/10/2023

Spett.le

RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Stazioni – Direzione Operativa Stazioni

Area Manager Nord-Ovest

Station Manager Genova

Oggetto: barriere architettoniche stazione di Alassio

In relazione alla Vostra lettera pervenuta in data 19/10/2023 ed acclarata al protocollo dell’Ente con il n. 33681, inerente la comunicazione che entro la fine del corrente anno si sarebbero avviati interventi di riqualificazione da parte di RFI, nell’ambito della programmazione del “Piano Integrato Stazioni”, propedeutici alla riqualificazione della stazione ferroviaria di Alassio, comprensivi della parte di accessibilità ai binari ferroviari, non avendo a tutt’oggi riscontrato l’inizio delle opere previste si richiede di conoscere la tempistica dell’avvio dei lavori.



Ringrazio per la cortese attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Sindaco

Arch. Marco Melgrati

Lettera a firma di Diego Capoano, responsabile area nord ovest direzione stazioni per RFI, indirizzata al Sindaco di Alassio Marco Melgrati in data 19/10/2023

Oggetto: Barriere architettoniche stazione di Alassio.

Con la presente si intende fornire riscontro in merito alla nota in riferimento.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è fattivamente sensibile su temi quali l’accessibilità e l’inclusione, impegnandosi quotidianamente a offrire gratuitamente servizi di assistenza in stazione ai viaggiatori con disabilità o a ridotta mobilità e a rimuovere le barriere fisiche e sensoriali che limitano la fruibilità in autonomia dei servizi ferroviari.

RFI, in qualità di Gestore di Stazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2021/782, eroga gratuitamente il servizio di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) in un network che, ad oggi, comprende 333 stazioni italiane.

Si evidenzia inoltre che RFI, in qualità di Gestore dell’Infrastruttura, è impegnata nell’attuazione del cosiddetto “Piano Integrato Stazioni” che ha tra gli obiettivi, oltre ad integrare al meglio le stazioni nel contesto urbano al fine di valorizzarne il potenziale trasportistico e di poli dei servizi, il miglioramento dell’accessibilità alle stazioni ed ai treni mediante interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (innalzamento marciapiedi ad altezza 55 cm, realizzazione nuovi ascensori o rampe, scale mobili ecc.).

Nella programmazione del Piano Integrato Stazioni attualmente disponibile, risulta previsto un intervento di riqualificazione della stazione comprensiva della parte di accessibilità ferroviaria di Alassio con avvio lavori delle opere propedeutiche previsto entro fine del corrente anno.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti.