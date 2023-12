Sondaggio sul rigassificatore, Arboscello (Pd): “Goffo tentativo del comitato di Toti per riabilitare una scelta sbagliata”

Savona. “Il sondaggio Ipsos commissionato dal Comitato Toti, secondo il quale una maggioranza di cittadini sarebbe favorevole al rigassificatore davanti alle coste savonesi, è il goffo tentativo di riabilitare una scelta sbagliata che, come ho sempre evidenziato, non si basa su motivazioni tecniche o economiche ma esclusivamente su scelte politiche”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Un sondaggio pretestuoso – afferma il dem – basato su un campione di popolazione ligure probabilmente non tutta direttamente interessata dal trasferimento di Golar Tundra – visto che il campione è stato preso in tutta la Liguria e non sono precisate le percentuali per provincia – e le domande non entrano nel merito della collocazione all’interno di un’area marina protetta, un dettaglio non trascurabile per chi deve esprimersi su dove sarà collocato il rigassificatore e su questa possibile scelta”.

“Il Comitato Toti per la Liguria – prosegue il consigliere regionale – spera con questo tentativo di riabilitare la figura del Presidente, in concomitanza con l’attuale discussione sul terzo mandato dei governatori, ma il giudizio dei cittadini è stato espresso chiaramente durante tutto il corso del 2023 con iniziative e manifestazioni”.

“Un ‘no’ netto al rigassificatore, perché è un’opera che non porta alcun beneficio al territorio savonese e ne mette in seria discussione la sua vocazione economica e di tutela ambientale”, conclude Arboscello.