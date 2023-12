Sondaggio rigassificatore, Pasa (Cgil Savona): “Una presa in giro del presidente Toti”

Vado Ligure. “Il presidente della Regione continua a “prendere per il naso” i cittadini della Provincia di Savona. Il sondaggio viene utilizzato esclusivamente per introdurre elementi di dubbio e all’interno della protesta che nel territorio savonese rimane molto forte, coesa e soprattutto trasversale, e fino ad oggi ben sostenuta dalle istituzioni locali e dalla maggioranza delle forze politiche (ad esclusione di pochissimi primi cittadini che hanno abdicato da tempo al loro ruolo istituzionale, facendosi continuamente calpestare su temi fondamentali per i cittadini quali sanità e infrastrutture senza battere ciglio…).

“Per questo ancora una volta siamo di fronte all’ennesima operazione di propaganda da parte della Regione Liguria su un tema profondamente sentito sul nostro territorio, visto che da quello che si può sapere i contenuti del sondaggio sono del tutto superficiali e per alcuni aspetti profondamente sbagliati, basti pensare che sono stati interessati i cittadini residenti in tutta la Liguria quando il progetto insiste in una provincia ben precisa”.

“Se si vuole fare davvero un sondaggio lo si faccia in provincia di Savona!. Infine ciliegina sulla torta il sondaggio è stato effettuato da chi vuole imporre il progetto, quindi molto ma molto discutibile”.

“Ripeto ancora una volta che su quale modello di sviluppo si debba o meno investire non lo impone il presidente della Regione, ma bensì la Regione Liguria insieme al territorio, tutto. Credo proprio che i cittadini della provincia di Savona meritino più rispetto”.