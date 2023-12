Rigassificatore, Europa Verde: “Il sondaggio di Toti non attendibile e poco trasparente”

Vado Ligure. “Il giorno di Santo Stefano, ai liguri nel pieno delle festività, il partito presidente Toti propina i dati di un suo sondaggio che li dichiara in maggioranza favorevoli al rigassificatore sulle coste di Savona. Come sappiamo, i sondaggi sono manipolabili con estrema facilità agendo sulla formulazione delle domande, sulla composizione del campione analizzato, sulle località in cui vengono raccolti i dati e sulle modalità di intervista delle persone”.

Così Europa Verde Liguria commenta l’indagine demoscopica commissionato dal comitato per Giovanni Toti sul progetto energetico.

“Per valutare l’attendibilità di un sondaggio è fondamentale che esso sia correlato da tutte queste informazioni ed é molto importante perché rappresentano un importante mezzo di pressione politica. Per questo motivo autorità, a livello nazionale e regionale, stabiliscono dei criteri a garanzia di sondaggi autorevoli“.

“La Regione Liguria, per voce del comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) impone di allegare una serie di informazioni tra le quali “l’indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio. Toti però sembra non ottemperare a ciò che la sua stessa amministrazione prescrive perché, in questo caso, di trasparenza non vi è traccia”.

E ancora: “Nessuna documentazione fondamentale è reperibile sul web perciò é impossibile valutare l’attendibilità del sondaggio. Si conosce solo l’esigua consistenza del campione intervistato, solo 800 persone su un milione e mezzo di liguri che, per i pignoli, rappresenta lo 0,05 percento”.

“Noi che abbiamo visto non ottocento fantasmi ma sedicimila persone in carne ed ossa presidiare le spiagge e vivendo insieme a tanti comitati e associazioni questa straordinaria stagione di risveglio civico e ambientale che riempie le piazze, sorridiamo davanti ad un ennesimo tentativo di deformare una realtà che, sfortunatamente per Toti, si dimostra molto più cocciuta” conclude Europa Verde Liguria.