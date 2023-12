Settimana di Orientamento in entrata al Liceo Della Rovere di Savona

Savona. Ripartono le attività dedicate all’orientamento in entrata presso il Liceo Statale “Giuliano Della Rovere” di Savona.

La settimana è ricca di appuntamenti: martedì 12 dicembre (ore 15-17), laboratori didattici del Liceo delle Scienze Umane; giovedì 14 dicembre (ore 15-17), laboratori didattici di Lingue Straniere (inglese-tedesco e francese-spagnolo); sabato 16 dicembre (ore 9 – 12.30), Open Day; martedì 19 dicembre (ore 15-17), laboratori didattici di Liceo Economico Sociale.

Inoltre, come già in occasione del primo Open Day di novembre, il Liceo ripropone anche, durante i pomeriggi del 14 dicembre e del 19 dicembre, la possibilità per i ragazzi di prenotare un colloquio, alla presenza di un genitore, con una psicologa esperta di orientamento, per rendere il momento della scelta ancora più consapevole.

A tutti gli eventi è possibile partecipare prenotando tramite il sito ufficiale, al seguente link. Tutte le attività si svolgeranno presso la sede di via Monturbano 8.