Servizio idrico integrato, i sindaci del Ponente scrivono a Olivieri: “Urgente trovare subito l’intesa per evitare la gara”

Savona. Hanno deciso di rivolgersi al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri i sindaci di Alassio, Borghetto Santo Spirito e Loano, che da diversi giorni sono “in trattativa” con il sindaco di Savona Marco Russo per l’approvazione del regolamento infra-consortile che dovrebbe fare da preludio alla fusione tra il Aps, Servizi Ambientali e Sca.

Nella loro missiva (inviata anche ai responsabili delle tre società e a Russo) i primi cittadini Marco Melgrati, Giancarlo Canepa e Luca Lettieri ripercorrono quanto avvenuto nelle ultime settimane, in particolare la querelle sui tempi di chiusura dell’iter di fusione per la costituzione della società che dovrà gestire il ciclo idrico della provincia di Savona (leggi qui).

I tre sindaci del ponente, in particolare, sottolineano come “sulla base dell’unico atto amministrativo valido, nello specifico la delibera del CdA di Aps proposta dal presidente Ferro e approvata all’unanimità il 22 novembre 2023, i Comuni di Loano, Borghetto, Villanova d’Albenga e Laigueglia hanno deliberato nei rispettivi consigli comunali l’indirizzo di approvare il 31 dicembre 2025 quale data ultima e indifferibile per addivenire al compimento del percorso che dovrà portare alla gestione unitaria del servizio idrico integrato provinciale così come previsto dalla normativa vigente. Altri Comuni quali Alassio e Albenga approveranno nel breve la stessa delibera che, come detto, si basa sull’unico cronoprogramma validamente approvato dal CdA di APS all’unanimità”.

Alla luce di questi multipli passaggi amministrativi, che necessariamente hanno avuto anche lo scopo di “forzare la mano” a Russo affinché prenda atto della volontà della maggioranza dei futuri soci, i tre sindaci auspicano che “si possa trovare quanto prima un’intesa volta a scongiurare la messa a gara del servizio” e ribadiscono “la piena disponibilità da parte dei membri di riferimento nel CdA di Aps a valutare eventuali osservazioni da parte del Consorzio Depurazione Acque savonesi, tramite il rappresentante Ferro, nel più breve tempo possibile vista la convocazione dell’assemblea per il 22 dicembre 2023”.

Insomma, un appello (neanche tanto velato) al presidente della Provincia affinché, tutti insieme, si possa giungere finalmente ad un vero accordo tra le parti che aiuti ad evitare la gara per l’affidamento della gestione del ciclo dell’acqua della nostra provincia, cosa che potrebbe comportare l’ingresso di soggetti privati.