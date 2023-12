Servizi funebri, la Regione offre garanzie alle aziende: scongiurato il “blocco di Genova”

Liguria. La questione non è del tutto risolta, ma almeno per ora il rischio di vedere Genova bloccata dai carri funebri di tutta Italia è scongiurato.

Dopo la protesta organizzata martedì da Federcofit, il Consiglio regionale nell’ultima seduta dell’anno ha disposto l’ennesimo rinvio all’entrata in vigore della norma (approvata all’unanimità nel 2020) che sancisce l’incompatibilità tra attività funebri, come la gestione delle camere mortuarie, e servizi sanitari. Ma allo stesso tempo ha approvato un ordine del giorno presentato da Angelo Vaccarezza (Lista Toti) che impegna la giunta a emanare il regolamento attuativo della legge entro il 30 aprile 2024.

“La votazione non è andata come speravamo noi, ma vediamo segnali positivi – commenta Cristian Vergani, presidente nazionale di Federcofit -. Sembrerebbe che la maggioranza porti avanti l’idea che la legge va bene, pur concedendo un’ulteriore proroga, fino a settembre 2025, alle pubbliche assistenze“. La sovrapposizione tra i due settori avviene in particolare nello Spezzino, dove i proventi dei servizi funebri vengono considerati fondamentali per garantire la sopravvivenza delle attività di soccorso.

Il collegato alla legge di bilancio presentato in aula dalla giunta Toti conteneva una dilazione dell’entrata in vigore della norma a dicembre 2026. L’emendamento presentato da Davide Natale (Pd) spostava il termine a dicembre 2025. La versione finale approvata in aula prevede come scadenza settembre 2025, poco prima delle nuove elezioni.

La manifestazione nazionale ipotizzata a gennaio è quindi sospesa. “La proroga a quel punto diventerà secondaria: se si darà attuazione alla norma scrivendo il regolamento e aprendo agli investimenti delle imprese, tornare indietro secondo noi diventerà difficile – commenta Vergani -. Noi saremo attenti e pronti a ripresentarci in piazza. Se entro aprile non dovesse essere applicato il regolamento vorrebbe dire che ha vinto la minoranza. E la maggioranza in Liguria non se la può permettere”.

Martedì scorso Federcofit aveva portato in piazza De Ferrari venti carri funebri dalla Liguria e dalle regioni vicine “a tutela dei diritti di 200 imprese liguri e di mille lavoratori, e soprattutto di un milione e mezzo di cittadini della Liguria, che vengono trattati come se fossero di serie B rispetto a quelli delle regioni vicine, che invece godono di norme certe e favorevoli e di servizi legati al lutto di assoluta qualità”.