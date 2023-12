Serie D, Vado vs Alcione Milano LIVE: i rossoblù si misurano contro la capolista

VADO 1 (21′ Dodaro) vs ALCIONE MILANO 1 (15′ Bonaiti)

74′ Fallo di Peretti su Laribi punito col giallo. Barbuti per Manuzzi nell’Alcione.

69′ Foglio per Lanzi nell’Alcione. Tre minuti dopo Lo Bosco lascia spazio a Merkaj.

65′ Si accende Capra. Gran filtrante nel cuore dell’area per Lo Bosco. Chierichetti è attentissimo nel leggere la traiettoria e toglie la palla dalla disponibilità del capitano del Vado.

62′ Laribi prende il posto di Invernizzi nell’Alcione Milano. Nel Vado, invece, Ferrieri lascia spazio a Codutti.

56′ Gli ospiti alzano la pressione. Colpo di testa di Manuzzi nel cuore dell’area che finisce a lato di poco. In questa fase il Vado fatica a uscire dalla propria metà campo.

53′ Alcione vicino al goal. Manuzzi riceve tutto solo uno spiovente sul secondo pall. Fresia in uscita bassa sporca e frena la conclusione. Poi Peretti sulla riga di porta spazza l’area.

48′ L’Alcione si distende bene sulla destra. Cross dal fondo su cui si avventa Venturini. Gran colpo di testa che sbatte contro la traversa. La palla ritorna in mezzo all’area ma il secondo tentativo di testa finisce fuori.

45′ Si riparte con l’Alcione incaricato del calcio di inizio. Ma Vado subito in avanti con Capra che allarga per Cenci che calcia da appena dentro l’area verso il palo più vicino. Para Agazzi.

Secondo tempo

45′ + 1 Termina il primo tempo in parità. Azioni e occasioni ambo i lati, pareggio nel complesso giusto.

43′ Morselli si accentra e sfonda centralmente riuscendo a far carambolare la palla tra i piedi di Manuzzi, che da pochi passi calcia fuori lambendo il palo alla sinistra di Fresia.

40′ L’arbitro lascia correre dando il vantaggio all’Alcione Milano. Poi l’azione finisce con la palla sul fondo e l’arbitro ammonisce Opoku.

38′ Il Vado semina il panico nell’area degli ospiti ma né Lo Bosco né Opoku calciano in porta. Palla che poi finisce tra i piedi di Cenci il cui tiro al centro dell’area viene ribattuto.

37′ Codutti scende sulla fascia e indirizza verso il secondo palo. Chierichetti devia in angolo sventando il pericolo. Corner da cui poi non nasce alcuna azione pericolosa.

31′ Lo Bosco finta al limite, si gira al limite e con la punta calcia dritto in porta. Conclusione potente ma centrale. Para a terra Agazzi.

29′ Chierichetti stende Cenci e rimedia il cartellino giallo.

28′ Al tiro della punizione va Morselli. Conclusione che si spegne di poco sopra alla traversa con Fresia comunque in controllo.

26′ Fallo di Dodaro a centrocampo sanzionato col cartellino giallo.

21′ Dodaro pareggia! Azione insistita del Vado, la palla finisce poi tra i piedi del numero 8 rossoblù che calcia da fuori area. Deviazione decisiva per beffare Agazzi.

15′ Alcione in vantaggio! Lancio dalla lunga distanza nel cuore dell’area dove Manuzzi fa sponda, sul pallone si avventa Bonaiti che da pochi passi spedisce in rete. Poco dopo, milanesi ancora pericolosi col cross basso di Morselli su cui in allungo non ci arriva per poco Manuzzi.

11′ Anche l’Alcione si rende pericoloso. Morselli crossa benissimo sul secondo palo. Caremoli a botta sicura da pochi bassi, palla respinta. Poi Bonaiti prova a ribadire ma manda sul fondo. Brivido per il Vado.

8′ Azione di sfondamento di Valagussa. La palla dopo un contrasto rimane ferma al limite. Lo Bosco calcia bene rasoterra di prima intenzione. Palla fuori di poco. È deviata. Vado sfortunato sugli sviluppi del corner, con Opoku che calcia da fuori area con la sfera che colpisce il palo rasoterra. Agazzi sembrava però in traiettoria.

7′ Cross insidioso di Opoku dalla sinistra. Agazzi smanaccia ma dall’altra parte raccoglie Codutti. Il controcross è però fuori misura.

4′ Bel cross di Invernizzi sul secondo palo. Codutti fa buona guardia e devia.

2′ Vado in attacco. I rossoblù si apprestano a battere il secondo corner di fila. Sugli sviluppi, Lo Bosco calcia benissimo al volo dal centro dell’area. Palla di pochissimo fuori.

1′ L’arbitro Bortolusssi di Nichelino coadiuvato da Greco di Nichelino e da Mandarino di Alba/Bra fischia l’inizio della sfida.

Prima tempo

Alcione Milano : 22 Agazzi, 3 Chierichetti, 4 Venturini, 5 Miculi, 8 Bonaiti, 9 Manuzzi, 10 Palma, 11 Morselli, 16 Lanzi, 19 Caremoli, 33 Invernizzi. A disposizione: 1 Bachin, 6 Petito, 14 Foglio, 17 Pio Loco Boscariol, 20 Laribi, 27 Barbuti, 28 Battistini, 29 Lombardo, 30 Rebaudo. Allenatore: Giovanni Cusati

Vado: 22 Codutti, 2 Codutti, 4 Cannistrà, 6 Cenci, 7 Capra, 8 Dodaro, 9 Lo Bosco, 17 Opoku, 21 Casazza, 25 Peretti, 26 Valagussa. A disposizione: 1 Romano, 12 Grenna, 11 Merkaj, 19 Mele, 20 Fatnassi, 23 Ferrieri, 27 Calcagno, 28 Spanu, 30 Pera. Allenatore: Ayachi Mourad (Marcello Cottafava squalificato)

Vado Ligure. Ultimo turno del girone di andata. Il Vado affronta la capolista per cercare di agganciare la zona playoff e, perché no, tentare l’assalto alla prima posizione occupata proprio dalla squadra meneghina nel girone di ritorno che si aprirà il 7 gennaio.