Serie D, Vado: per i rossoblù è il momento di alzare il tiro

L’inizio di stagione del Vado è stato più complicato del previsto. Si è passati dall’esonero di mister Renato Mancini e i risultati in trasferta sono mancati con la squadra che ha segnato il primo goal lontano dalle mura amiche solo nell’ottava trasferta.

Tuttavia, il Vado ha pian piano recuperato terreno e può chiudere in bellezza il 2023 per pianificare un 2024 da assoluta protagonista. Domani in trasferta contro il Borgosesia – e soprattutto mercoledì prossimo al Chittolina contro l’Alcione Milano – la formazione di mister Cottafava ha l’opportunità di entrare in zona playoff per poi tentare con l’anno nuovo l’assalto alla vittoria del campionato.

Propositi difficili da pensare qualche mese fa, ma la possibile penalizzazione che incombe sull’Alcione Milano (ricorso del Bra sulla data di nascita di un giocatore) e le vicissitudini dell’Albenga sembrano poter dare ulteriori chance a una squadra con una rosa di primo livello e con una proprietà solidissima che non ha esistato nel portare in rossoblù un attaccante del calibro di Merkaj. Subito in goal nel 2 a 2 contro il Bra.

Così il direttore sportivo del club Luca Tarabotto a margine del pareggio di domenica scorsa