Serie D, Vado pari contro la capolista ma l’agro è meglio del dolce. Cottafava: “Non ci accontentiamo mai”

Pareggio 1 a 1 tra il Vado e l’Alcione Milano oggi al “Chittolina” nell’ultima giornata del girone d’andata. I rossoblù hanno fermato la capolista tra le mura amiche trovando il pareggio con Dodaro a pochi minuti dal vantaggio degli orange. Il primo tempo è stato giocato con diversi ribaltamenti di fronte e con occasioni ambo i lati. Nella ripresa, l’Alcione ha fatto la partita mentre il Vado si è principalmente difeso. La prima frazione di gioco giocata alla pari e la sensazione che si sarebbe potuto perdere ma anche vincere visto che il divario non è apparso incolmabile rendono il pareggio agrodolce. Come elemento positivo, quindi, il non essere del tutto soddisfatti per il pari contro la prima della classe.

“Eravamo stanchi e con defezioni importanti – esordisce – ma il gruppo è stato splendido. Nel primo tempo siamo stati quasi perfetti, abbiamo preso un palo e Lo Bosco è andato due volte vicino al goal. L’Alcione Milano è di categoria superiore e alla prima sbavatura ci ha punito. Anche noi abbiamo fatto una bella prova. Negli ultimi 25 minuti abbiamo concesso più campo perché non avevamo più la forza per spingerci in avanti. Siamo consapevoli che stiamo crescendo”.

“Pur stanchi – prosegue – non siamo mai andati allo sbando, loro hanno un possesso palla in mezzo al campo incredibile. Hanno fatto entrare giocatori alla pari dei titolari. Abbiamo fatto uno step avanti nell’ultimo periodo. Ora ci riposiamo. Usciamo contenti anche se vogliamo sempre vincere”.

“Lavoriamo sempre per migliorarci come gruppo e come posizione in classifica – aggiunge -, non siamo mai contanti ma poi il sorriso c’è stato. C’è la consapevolezza di poter dare di più e di poter alzare l’asticella. Ma anche la consapevolezza di aver fatto una grande partita. Siamo calati alla fine ma ad esempio Lo Bosco ha giocato tantissimo negli ultimi due giorni e dopo lo stop era normale che calasse”.