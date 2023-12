Vado Ligure. I rossoblù avevano già reso noto che ci sarebbe stato un ulteriore innesto, l’ultimo della sessione dicembrina.

Notizia di ieri, infatti, il tesseramento di Alessandro Manes. Difensore classe 1994 ex Sanremese ed Asti, Manes sarà a disposizione di Cottafava per la seconda parte di stagione dei vadesi che lotteranno per il miglior piazzamento in zona playoff.