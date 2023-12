Serie D, Vado: i playoff vinti, il sogno Lega Pro. Luca Tarabotto: “Società ambita a livello nazionale, presidente ringiovanito dopo vittorie. Ne merita altre”

Il 2023 sarà un anno da ricordare per il Vado. La vittoria dei playoff a maggio nello scontro contro la Sanremese è la cartolina più bella di un anno ormai giunto al termine. Si è parlato di Lega Pro, con la società che aveva dichiarato di sentirsi pronta a un eventuale ripescaggio. Il cambio di allenatore, la conseguente rivoluzione della rosa e la scelta, a posteriori errata, di mister Mancini hanno determinato una partenza in sordina a settembre. Ma con mister Cottafava i rossoblù sembrano in grado di riprendere il cammino.

Tra le società più solide a livello regionale e con un settore giovanile grande per numeri e risultati, il club non si pone limiti per il 2024 e per il futuro, come traspare dalle parole del direttore sportivo Luca Tarabotto. L’unico neo che permane, e risulta quasi stucchevole rimarcarlo ormai, è un pubblico e un calore decisamente inferiori rispetto al lavoro svolto.

Circa 350 tesserati senza contare Juniores e Prima squadra. Che anno è stato per il club?

Un anno importante – esordisce Tarabotto -, frutto del lavoro portato a Vado in questi ultimi due anni e mezzo. Siamo estremamente contenti. Anzitutto, per quanto concerne il settore giovanile. Sia quello maschile sia quello femminile hanno lavorato molto bene. C’è un lavoro attento sul campo e fuori. Le leve 2008, 2007 e 2006, quelle più vicine alla prima squadra, stanno crescendo molto bene. Grande merito di Eretta, Bossolino e di tutte le persone che si occupano dei nostri giorni. Idem per il settore femminile guidato da Sabrina Traina e Nadia Galliano.

Un anno che ha forse sancito il cambio di “dimensione” della prima squadra, ormai tesa al salto di categoria…

Il mio pensiero va a Gianluca Olivieri e allo staff che da tempo è con me: Laganaro, il dottor Romano, Gerundo, Cabria in segreteria e non solo. Grazie a questo staff abbiamo fatto notevoli passi avanti. Sono convinto che se fosse rimasto mister Didu e se non avessimo rivoluzionato la squadra quest’anno avremmo vinto il campionato.

Perché avete cambiato?

Chiaramente abbiamo dovuto cambiare perché col cambio di allenatore anche alcuni giocatori hanno voluto prendere altre strade. Abbiamo poi lavorato per ricostruire e disputare un altro campionato imporante, ed è quelo che stiamo facendo. Ripartendo con un gruppo nuovo è fisiologico non avere le stesse certezze e gli stessi automatismi di una squadra come l’Alcione che gioca insieme da tempo. Lo scorso anno abbiamo fatto davvero qualcosa fuori dalla righe.

Classifica a parte. Come si collloca la rosa del Vado nella griglia del campionato?

Sono convinto che su certe situazioni di campo facciamo ancora meglio rispetto allo scorso anno. Tuttavia, si era creata una mentalità tale nel girone di ritorno da permetterci di ottenere un risultato di rilievo. Lo Bosco e Di Renzo avevano giocato un campionato incredibile. In questa stagione abbiamo avuto qualche problema in più a livello fisico. Sarei felice di portare avanti questo gruppo anche l’anno prossimo.

Siete in ritardo rispetto ai playoff complice un inizio di stagione difficile e la fatica a segnare in trasferta. Cosa non aveva funzionato con mister Renato Mancini?

A livello di competenza, Mancini è un allenatore preparato e che conosce molto bene il calcio. Non si è creato il feeling giusto con squadra e ambiente. Era abiutato a un calcio diverso, a campionati più fisici e lottati più che giocati a livello tecnico. E col gruppo c’era un rapporto più distaccato rispetto a come noi siamo abiutati ma come è forse giusto fare in altri contesti.

Il lavoro di mister Cottafava si sta facendo vedere. Come lo descriveresti?

Sono contento di lui perché è un uomo di calcio e ‘di famiglia’. Non dice mai cose a sprosito. E’ entrato in punta di piedi e con il lavoro e i risultati sta dimostrando di essere una persona preparata e a modo. Sa fare calcio. I giocatori sono contenti e anche lui sta acquisendo sempre più ‘carattere’ e padronanza nella gestione dello spogliatoio.

Il Vado ha spesso cambiato molto ma ha trovato alcuni giocatori cardine che sembrano fondamentali per creare rapidamente il gruppo. Penso a Lo Bosco, Cenci e Capra. E’ così?

Come società quando c’è qualche problema cerchiamo sempre di fare il massimo per i giocatori. Loro lo sanno. Di conseguenza il loro comportamento deve essere obbligatoriamente corretto. Ci sono giocatori come Lo Bosco, in modo particolare, ma anche Capra e Cenci, che hanno sposato la causa e l’entusiasmo della società. Lo dimostrano sul campo e all’interno dello spogliatoio. Giocatori che misurano bene la temperatura dello spogliatoio. Ad esempio, Capra non penso sia mai stato tre anni di fila nella stessa squadra. Penso che questo renda bene l’idea della serietà della nostra società. Dopo la partenza di quest’anno non era scontato rimettersi in carreggiata.

L’Alcione Milano potrebbe essere penalizzato, l’Albenga sta perdendo i pezzi migliori. Siete lì in agguato anche per il primo posto?

L’Alcione ha un’ottima squadra, che lavora insieme da tempo e con elementi importanti. Palleggiano molto bene in mezzo al campo e in attacco hanno l’imbarazzo della scelta. Naturalmente la possibile penalizzazione potrebbe influire sulla classifica. Cambierebbe tutto a livello mentale. 11 punti sono tanti, ma non sempre l’Alcione ha dato l’idea di essere quello squadrone che può dominare su ogni campo come il Sestri Levante dello scorso anno. Comunque meritano la posizione che hanno.

Avete puntato su Merkaj in attacco. Padovan è andato all’Asti. Come mai una separazione così repentina?



L’ho scelto io perché avevamo qualche problema in attacco. Padovan è un ottimo giocatore e una persona seria. Ma come caratteristiche non era esattamente ciò che cercavamo. Ci serviva un uomo d’area mentre lui era simile ad altri giocatori che abbiamo già in rosa e che partono da più indietro.

Nel bilancio dell’anno, la solita domanda. Ai risultati non corrisponde un calore del pubblico proporzionale, anche rispetto a piazze decisamente minori…

Sappiamo bene che il calore del pubblico dà tanto. Sono felice che qualche persona in più ci sia a seguire le nostre partite. Non dico che ci dispiace, ma un po’ patiamo il clima freddo da parte della comunità tenuto conto di tutto ciò che facciamo. Penso sia l’unico tasto dolente. Questa fatto ci deve però dare la forza e l’energia per fare ancora meglio. Vado è vista e considerata come una società storica e importante, non solo per la Coppa Italia ma per quello che stiamo facendo. Siamo a livello italiano una piazza ambita da giocatori e allenatori. Siamo orgogliosi di questo.

Quale desiderio per il 2024?

Ne veniamo da un anno eccezionale grazie all’aiuto del dottor Costa e alla guida del presidente Franco Tarabotto. Ecco, dopo le vittorie ai playoff contro Bra e Sanremese ho visto in lui e mia madre, mi concedo di parlare da figlio anche se non lo faccio spesso, entusiasmo e passione, oltre che una voglia sfrenata di fare sempre di più, che non vedevo da tempo. Mi è sembrato più giovane. Spero che lavoreremo tutti con ancora più determinazione perché il presidente merita questa gioia e questa soddisfazione. Dobbiamo tutti renderci conto che siamo il Vado, andarne orgogliosi e lavorare sempre con più determinazione.